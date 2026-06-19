„Eine Jacht ist durch einen OnlyFans-Post bezahlt“

Mit der Reality-Show „Berlin Tag & Nacht“ wurde sie berühmt, mittlerweile ist Anne Wünsche aber auf OnlyFans zu finden. Und verdient sich damit ein goldenes Näschen, wie sie ganz offen zugibt ...
Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, charterte die 34-Jährige aktuell auf Mallorca die Luxusjacht „Papamares“ für ein OnlyFans-Shooting. Das Boot mit stolzen 24 Metern Länge hat aber auch ihren Preis: Für einen Tag am Wasser muss man stolze 6000 Euro hinblättern.
Tag auf Jacht für Wünsche kleiner Luxus
Für Wünsche kein Problem, wie sie der deutschen Zeitung ganz offen verriet. „Mich beeindruckt dieses Gefühl, sich eine Jacht für ein paar Stunden leisten zu können, ohne dass es finanziell wehtut.“ Gleichzeitig räumte sie aber auch ein, dass das nicht immer so war: „6000 Euro auszugeben, wenn man früher nicht einmal 20 Euro hatte, um den Einkauf zu bezahlen.“
Auch auf TikTok spricht Anne Wünsche offen über ihre OnlyFans-Verdienste:
Doch jetzt laute ihr Motto: je größer, desto besser. Denn „unter 21 Metern buche ich auch nicht mehr“, plauderte Wünsche aus. Die nächste Jacht soll sogar noch größer sein. Denn während andere ihr Geld in teure Markenkleidung oder Luxushandtaschen stecken, investiere sie lieber „in solche Momente, weil sie mir unheimlich viel Kraft schenken, um weiterzumachen“. Außerdem liebe sie es einfach, „auf dem Meer zu sein“.
Tausende Euro pro OnlyFans-Posting
Daraus, dass sie von OnlyFans gut leben kann, macht Wünsche übrigens keinen Hehl. So seien die Ausgaben für den Tag auf der Luxusjacht „nach nicht einmal 24 Stunden wieder drin“ gewesen. „Ich verdiene mindestens 5000 Euro durch einen OnlyFans-Post, und ich habe ja noch mehr Seiten als nur diese. Natürlich muss ich die Einnahmen noch mit dem Finanzamt teilen, aber dennoch ist so eine Jacht durch einen einzigen Post bezahlt.“
Dass sie sich mittlerweile Dinge leistet, von denen andere nur träumen können, erfülle sie auch mit Stolz, fuhr Wünsche im Gespräch mit der deutschen Zeitung fort. „Manchmal muss ich mich selbst kneifen, dass das kleine Mädchen aus Cottbus, ohne Ausbildung, es bis hierher geschafft hat.“
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