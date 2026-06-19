„Eine Jacht ist durch einen OnlyFans-Post bezahlt“

Tausende Euro pro OnlyFans-Posting

Daraus, dass sie von OnlyFans gut leben kann, macht Wünsche übrigens keinen Hehl. So seien die Ausgaben für den Tag auf der Luxusjacht „nach nicht einmal 24 Stunden wieder drin“ gewesen. „Ich verdiene mindestens 5000 Euro durch einen OnlyFans-Post, und ich habe ja noch mehr Seiten als nur diese. Natürlich muss ich die Einnahmen noch mit dem Finanzamt teilen, aber dennoch ist so eine Jacht durch einen einzigen Post bezahlt.“