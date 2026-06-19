Herzog: Posch? „Da muss er dann so ehrlich sein …“

„Jetzt muss man abwarten, wie er mit den Schmerzen umgehen kann, wie stark die Schmerzen sind. Das kann nur der Spieler selbst entscheiden und da muss er dann so ehrlich sein und sagen, okay, ich kann in jeden Zweikampf, in jedes Kopfball-Duell reingehen. Das muss er als Verteidiger“, betont der „Krone“-Kolumnist im ORF-Interview. „Wenn nicht, ist es besser, er sagt, ich hab’s leider doch nicht geschafft. Dann muss jemand anderer in die Bresche springen.“