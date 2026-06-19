Zweiter WM-Sieg: „Nun schlägt Tuchel die FIFA!“

„Nun schlägt Tuchel die FIFA!“, titelte die „Daily Mail“. Die FIFA reagiert offenbar auf eine Beschwerde des deutschen Trainers und wird das Protokoll rund um die Nationalhymnen anpassen. Auch andere Medien berichteten übereinstimmend darüber. Demnach sollen künftig auch die Teamchefs und ihre Assistenten an der Seitenlinie stehen können – mit freiem Blick auf ihre Mannschaften.