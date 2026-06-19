WM: Schottland gegen Marokko ab 0 Uhr LIVE

Zweiter WM-Spieltag in Gruppe C: Schottland duelliert sich mit Marokko. Die Partie beginnt um 0 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Die Bravehearts spielen nicht nur für sich, sondern für Zehntausende mitgereiste Fans, die auch diesmal für eine Heimspiel-Kulisse sorgen dürften. Nach dem 1:0 gegen Haiti träumt ganz Schottland davon, im neunten Anlauf erstmals die Gruppenphase zu überstehen. Überzeugend war der Auftaktsieg aber nicht – und der kommende Gegner ist deutlich stärker.
Dass Marokko zum Auftakt ein 1:1-Unentschieden gegen Brasilien erkämpfte, ist kein Zufall: Der Halbfinalist von 2022 ist erneut in Katar-Form. Gegen die Schotten ist das Team um Kapitän Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain Favorit. Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung, allerdings müssen im Vergleich zum Auftakt die Chancen effizienter genutzt werden.
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