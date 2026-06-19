WM: Schottland gegen Marokko ab 0 Uhr LIVE

Die Bravehearts spielen nicht nur für sich, sondern für Zehntausende mitgereiste Fans, die auch diesmal für eine Heimspiel-Kulisse sorgen dürften. Nach dem 1:0 gegen Haiti träumt ganz Schottland davon, im neunten Anlauf erstmals die Gruppenphase zu überstehen. Überzeugend war der Auftaktsieg aber nicht – und der kommende Gegner ist deutlich stärker.