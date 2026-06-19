Embryo vertauscht: Paar gibt Geburtseltern Baby

Leibliche Eltern wollten juristischen Kampf vermeiden

Als die leiblichen Eltern von der Geburt „ihrer Tochter“ erfuhren, wollten sie laut ihrem Anwalt Rob Marcereau zunächst „um das Sorgerecht von Shea vor Gericht kämpfen“. Doch dann setzten sie sich mit Tiffany Score und Steven Mills zusammen und kamen „nach vielen Tränen und Umarmungen“ zu dem „herzzerreißenden Entschluss“, dass das Mädchen bei ihren Geburtseltern aufwachsen soll. Marcereau: „Meine Mandanten hätten ihr Baby am liebsten selbst behalten, doch es wäre ein langjähriger juristischer Kampf geworden, der nicht im Interesse des Kindes gewesen wäre.“