Schönes Happy End
Embryo vertauscht: Paar gibt Geburtseltern Baby
Als ihre Tochter im Dezember 2025 zur Welt kam, waren Tiffany Score und ihr Lebensgefährte Steven Mills geschockt. Denn das Baby konnte mit seiner dunklen Haut und südasiatischen Abstammung unmöglich von ihnen stammen. Dennoch wollten sie das Kind behalten – und die leiblichen Eltern stimmten zu.
Ein Gentest bestätigte die Verwechslung: Die Fruchtbarkeitsklinik hatte der Frau aus Florida das falsche Embryo eingepflanzt. Doch es folgte ein ungewöhnliches Happy End: Die „Embyro-Eltern“ traten das Sorgerecht für die kleine Shea an die „Geburtseltern“ ab.
Klage gegen Fruchtbarkeitsklinik
Das Fertility Center of Orlando hatte 2020 drei Embryonen mit dem Erbgut der Eltern erzeugt und diese eingefroren. Eines davon wurde Score im April 2025 von Dr. Milton McNichol eingepflanzt. Laut ihrer im Januar eingereichten Klage vor dem Bezirksgericht von Orange County war es jedoch der Embryo eines anderen Paares. Dennoch wollten die frischgebackenen Eltern ihre Tochter auf keinen Fall hergeben, auch wenn sie genetisch nicht mit ihnen verwandt war.
Familie Score ist überglücklich über die Einigung mit den genetischen Eltern:
Leibliche Eltern wollten juristischen Kampf vermeiden
Als die leiblichen Eltern von der Geburt „ihrer Tochter“ erfuhren, wollten sie laut ihrem Anwalt Rob Marcereau zunächst „um das Sorgerecht von Shea vor Gericht kämpfen“. Doch dann setzten sie sich mit Tiffany Score und Steven Mills zusammen und kamen „nach vielen Tränen und Umarmungen“ zu dem „herzzerreißenden Entschluss“, dass das Mädchen bei ihren Geburtseltern aufwachsen soll. Marcereau: „Meine Mandanten hätten ihr Baby am liebsten selbst behalten, doch es wäre ein langjähriger juristischer Kampf geworden, der nicht im Interesse des Kindes gewesen wäre.“
Die leiblichen Eltern, die anonym bleiben wollen, werden den Vereinbarungen zufolge zukünftig eine „freundschaftliche Beziehung zu ihrem Kind und dessen Eltern“ haben. Zudem haben sie sich der Schmerzensgeldklage von Score und Mills gegen die inzwischen geschlossene Fruchtbarkeitsklinik und Dr. McNichol angeschlossen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.