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Sylt

Nordsee, Natur & Nervenkitzel

Reisen & Urlaub
17.06.2026 17:00
(Bild: Monica Gumm)
Porträt von Andrea Thomas
Von Andrea Thomas

Fast 40 Kilometer Sandstrand, Düneneinsamkeit, gesundes Reizklima – Sylt ist viel mehr als eine „Schicki-Micki“-Destination! Lesen Sie hier, welche einzigartigen Erlebnisse „die Insel“ für Sie bereithält und warum sie fasziniert. 

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Die größte Insel Deutschlands in der Nordsee ist berühmt für schicke Hotels und Restaurants, auch als Urlaubsort von zahlreichen Promis. Keine Frage, es scheint fast absurd, dass es im 500-Einwohner-Ort Kampen Boutiquen von Hermès, Dior, Heydorn oder anderen Luxus-Marken in eleganten Reetdachhäusern gibt. Das stimmt auch, ist durchaus geläufig. Weniger bekannt ist allerdings, dass etwa ein Drittel der Gesamtfläche unter Naturschutz und weitere 20 Prozent unter Landschaftsschutz stehen. Mit einem Wort, Sylt ist ein landschaftliches Juwel mit Traumstränden, imposanten Steilküsten, majestätischen Kliffs, wandernden Dünen, blühenden Heiden, salzigen Wiesen und brausender See.

Die höchste Erhöhung ist die Uwe Düne mit 52,5 Metern. Das Eiland, das an der schmalsten Stelle 350 Meter und an der breitesten 12,5 Kilometer misst, ist also flach wie eine Auster, die hier sogar gezüchtet werden, und somit ein wahres Paradies für Radfahrer mit einem sehr gut ausgebauten Netz aus Radwegen. Tatsächlich scheint hier jeder mit dem Rad – mit und ohne elektrischem Antrieb – unterwegs zu sein und ich kann es aus eigener Erfahrung sehr empfehlen.

REITEN AM STRAND
Radfahren ist also fast Pflicht, Reiten die Kür. Wer träumt nicht davon, auf einem weißen Pferd den Strand entlang zu galoppieren, Freiheit und ein bisschen einen Nervenkitzel zu spüren? Gesagt, getan. Wir buchen bei Lisa (85 €), die sowohl Reitanfängern als auch geübten Reitern die Möglichkeit bietet, die schier endlosen Weiten des Sylter Weststrandes zu genießen.

Was für ein Gefühl, wieder einmal auf dem Rücken eines Pferdes! Autorin Andrea Thomas hat den ...
Was für ein Gefühl, wieder einmal auf dem Rücken eines Pferdes! Autorin Andrea Thomas hat den Ausritt zum Strand genossen.(Bild: Andrea Thomas)

Mein Pferd ist zwar kein Schimmel, sondern ein Fuchs und mit dem Galoppieren ist das heute auch nicht so ideal, weil der Sand extrem tief ist und sich mein Pferd, das in einem früheren Leben in der Vielseitigkeit eingesetzt worden ist, ohnehin ein wenig plagt. Macht nichts, es ist trotzdem unvergleichlich schön, wieder das Glück auf vier Hufen zu fühlen, den Wind in den Haaren, die frische Nordseebrise in der Nase. Das berühmte Sylter Reizklima – ein Zusammenspiel aus Wind, Sonne, Salz und Meeresluft – tut überaus gut. Es lindert chronische Haut- und Atemwegserkrankungen und regt ganz nebenbei auch noch Durchblutung sowie Stoffwechsel an.

30 km Reitwege zwischen Dünen, Wiesen, entlang des Watts, am Strand nur in den frühen Morgen- und späten Abendstunden in der Hochsaison möglich.

ADRESSEN:

  • Reitstall Lorenz Hoffmann, Keitum: Ausritte nur für geländeerfahrene Reiter entlang des Wattenmeeres, www.reitstall-hoffmann.de 

BRANDUNGSBAD IN DER NORDSEE
Sylt wartet mit einem riesigen Angebot verschiedenster Outdoor-Aktivitäten auf. Unbedingt zu empfehlen ist eine der drei Strandsaunen. Wo sitzt man sonst beim Schwitzen zwischen den Dünen und kühlt sich dann in der Nordseebrandung ab? Es kostet zwar ein wenig an Überwindung, sich in die kalten Fluten zu werfen, aber das Erlebnis ist wirklich einmalig – wie auch das Nachruhen in einem Strandkorb.

Ela Schnebbe
Ela Schnebbe(Bild: Peter Bender/Sylt Marketing)

Ein Trend, der auch in Sylt leicht gelebt werden kann, ist Eis- und Kaltbaden. Ela Schnebbe ist eine Expertin, allerdings finden ihre nächsten Cold-Power-Workshops erst wieder ab Oktober statt, denn die Nordsee erwärmt sich im Hochsommer immerhin auf rund 19 Grad. Da sprechen nur die „Warmduscher“ vom Kaltbaden

GLÜCK IM STRANDKORB
Was immer geht, ist Faulenzen im Strandkorb. Es ist schließlich Urlaub und es ist herrlich, einmal nichts tun müssen, aber alles tun können. Am Strand ist es kurzweilig, schließlich gibt es immer viel zu beobachten: Kinder, die kleine Sandburgen bauen, Surfer, Kiter, Jogger und viele Hunde, die an dafür ausgewiesenen Stränden sehr willkommen sind.

(Bild: TIAGO BONATO)

ABSCHLAGEN ZWISCHEN DEN MEEREN
Vier Golfplätze machen aus der 99 Quadratkilometer großen Insel eine ideale Golf-Destination. Die Anlagen fügen sich herrlich in die natürliche Landschaft ein. Wir kommen mit dem Fahrrad und treffen im Golf-Club Sylt Max, der uns „sein Wohnzimmer, in dem er aufgewachsen ist“ erklärt. Sein Vater ist hier der Pro, er kennt den Platz wie seine Westentasche, zeigt uns die schönsten Ausblicke auf das Wattenmeer.

(Bild: Stefan von Stengel)

Der 18-Loch-Platz ist ein Links Course (Küstenplatz) und bietet bei jedem Wetter eine abwechslungsreiche Runde, steht auf der Homepage zu lesen. Über ein Birdiebook können sich golfinteressierte Gäste über das Course Design, die Anzahl und Anordnung der Bunker, die Entfernungen der Hindernisse vom Abschlag aus, die Länge der Spielbahnen und Lage informieren. Zentral und deswegen fast immer zu sehen: der Leuchtturm.

GOLF-CLUBS AUF SYLT & GREENFEE FÜR 18 LÖCHER:

  • Marine Golf Club Sylt eG, Tinnum, Greenfee Kernzeit 110 €, Sundowner 70 €: www.sylt-golf.de 
  • Golfclub Budersand, Hörnum, Greenfee Hauptsaison 130 €, ab 15 h 90 €, www.gc-budersand.de

TOP-KULINARIK:

  • Söl’ring Hof, Rantum: Jan-Philipp Berner ist Gastgeber und Küchenchef. Der 2-Sterne-Koch legt großen Wert auf Kräuter der Insel, die er zusammen mit Johannes King in einem Garten in Keitum erntet. 15 Zimmer. (www.soelring-hof.de)
Andrea Thomas zu Besuch im Garten der Spitzenköche Jan-Philipp Berner (li.) und Johannes King ...
Andrea Thomas zu Besuch im Garten der Spitzenköche Jan-Philipp Berner (li.) und Johannes King (re.).(Bild: Andrea Thomas)

VERANSTALTUNGSTIPP:
Kulinarische Vielfalt mit internationaler Strahlkraft – „Island Food Festival“ (IFF). Sechs Sylter Gastgeber, sechs Gastköche, sechs Gastwinzer, außergewöhnliche Veranstaltungen und exzellente Gastlichkeit – das sind die Grundzutaten des Island Food Festivals. Vom 11. bis 15. November laden Sternekoch Holger Bodendorf (Landhaus Stricker) und fünf weitere Sylter Gastgeber -auch Jan-Philipp Berner – befreundete Köche und Winzer aus aller Welt ein, um die kulinarische Vielfalt der Insel ebenso glamourös wie entspannt zu zelebrieren. (www.island-food-festival.de)

INFOS

ALLGEMEINE AUSKÜNFTE:
www.sylt.de, www.germany.travel

ANREISE direkt mit AUSTRIAN AIRLINES (www.austrian.com) von Wien:

  • Hin: mittwochs 15:10 – 16:55 Uhr und samstags 8:00 – 9:45 Uhr
  • Retour: mittwochs 17:40 – 19:25 Uhr und samstags 10:30 – 12:20 Uhr
  • Die Flüge finden bis 12. September 2026 statt

Sylt ist mit dem Festland durch einen Eisenbahndamm verbunden. Täglich legen rund 100 bis 200 Züge (je nach Saison) die 8,1 Kilometer durch das Nordfriesische Wattenmeer zurück. Autos können in Niebüll verladen werden.

TOP-NATURERLEBNISSE

  • Auf einer Wattexkursion das Weltnaturerbe Wattenmeer erleben
  • Einen Schweinswal sichten
  • Auf dem Kliffweg zwischen Kampen und Wennigstedt majestätische Ausblicke beim Wandern genießen 

GUT ZU WISSEN

  • 99 km²
  • 12 Orte
  • Hauptort: Westerland
  • 20.000 Einwohner, ca. 7000 Zweitwohnbesitzer, knapp eine Million Gäste
  • 8000 Strandkörbe
  • Durchschnittstemperatur liegt bei 9 bis 11 Grad Celsius, überdurchschnittlich viele Sonnenstunden (1800/Jahr)
(Bild: Martin Elsen)

TOP-UNTERKÜNFTE:

  • Hotel Rungholt, Kampen: familiengeführtes Haus mit Blick auf Nordsee und Wattenmeer, Restaurant, Reiter-Bar, Wellness, DZ ab 249 € pro Übernachtung inkl. Frühstück: www.hotel-rungholt.de 
  • Landhaus Stricker, Tinnum: ein Relais-&-Châteaux-Hotel, das Sternekoch Holger Bodendorf seit 25 Jahren führt, zwei Restaurants, neu sind die Appartements mit 3 Schlafzimmern (ideal für Familien), DZ ab 373 €/pro Übernachtung mit Frühstück: www.landhaus-stricker.com 
  • Sowohl das Hotel Rungholt als auch das Landhaus Stricker zählen zum Verbund der „Privathotels Sylt“ (www.privathotels-sylt.de).
Das Rungholt ist ein Hotel zum Wohlfühlen in spektakulärer Lage – das berühmte Rote Kliff liegt ...
Das Rungholt ist ein Hotel zum Wohlfühlen in spektakulärer Lage – das berühmte Rote Kliff liegt in Gehweite.(Bild: Hotel Rungholt)

PREISWERT ÜBERNACHTEN:

  • Pension Perla, Westerland, www.perlasylt.de, ab 91 Euro im DZ, ohne Frühstück
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