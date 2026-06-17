Nordsee, Natur & Nervenkitzel

Mein Pferd ist zwar kein Schimmel, sondern ein Fuchs und mit dem Galoppieren ist das heute auch nicht so ideal, weil der Sand extrem tief ist und sich mein Pferd, das in einem früheren Leben in der Vielseitigkeit eingesetzt worden ist, ohnehin ein wenig plagt. Macht nichts, es ist trotzdem unvergleichlich schön, wieder das Glück auf vier Hufen zu fühlen, den Wind in den Haaren, die frische Nordseebrise in der Nase. Das berühmte Sylter Reizklima – ein Zusammenspiel aus Wind, Sonne, Salz und Meeresluft – tut überaus gut. Es lindert chronische Haut- und Atemwegserkrankungen und regt ganz nebenbei auch noch Durchblutung sowie Stoffwechsel an.

30 km Reitwege zwischen Dünen, Wiesen, entlang des Watts, am Strand nur in den frühen Morgen- und späten Abendstunden in der Hochsaison möglich.

ADRESSEN:

Sylt: Lisa Oloff, 0049 157 71033006

www.strandreiter-sylt.de

Reitstall Lorenz Hoffmann, Keitum: Ausritte nur für geländeerfahrene Reiter entlang des Wattenmeeres, www.reitstall-hoffmann.de

BRANDUNGSBAD IN DER NORDSEE

Sylt wartet mit einem riesigen Angebot verschiedenster Outdoor-Aktivitäten auf. Unbedingt zu empfehlen ist eine der drei Strandsaunen. Wo sitzt man sonst beim Schwitzen zwischen den Dünen und kühlt sich dann in der Nordseebrandung ab? Es kostet zwar ein wenig an Überwindung, sich in die kalten Fluten zu werfen, aber das Erlebnis ist wirklich einmalig – wie auch das Nachruhen in einem Strandkorb.