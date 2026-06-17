Tasmanischer Teufel „Mary“ nach 2 Wochen gefunden

Flucht mit einem „ungewöhnlich großen Sprung“

„Mary“ war nach Angaben des Wildparks am 2. Juni aus ihrem Gehege entkommen. Wie auf Aufnahmen einer Überwachungskamera zu sehen war, gelang ihr die Flucht mit einem „ungewöhnlich großen Sprung“. Ein Dutzend Menschen hatte seitdem mit einem Spürhund und einer Drohne mit einer Wärmebildkamera nach dem scheuen Beuteltier gesucht.