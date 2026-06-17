Preissprünge bei Flügen treiben Inflation an

Die Inflation in Österreich hat im Mai weiter zugelegt. Hauptverantwortlich dafür waren Dienstleistungen, auch Preiserhöhungen bei Treibstoff und Heizöl trugen dazu bei.
„Vor allem Preissprünge bei Flügen waren für die Erhöhung der Inflationsrate verantwortlich“, teilte die Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk in einer Aussendung am Mittwoch mit. „Damit vergrößerte der Dienstleistungsbereich seinen Anteil als bedeutendster Preistreiber weiter.“ Treibstoffe und Heizöl verteuerten sich indes weniger kräftig als zuletzt, steuerten aber immer noch einen ganzen Prozentpunkt zur Inflation bei, so die Behörde.
Insgesamt kletterte die Teuerungsrate auf 3,7 Prozent, nach 3,4 Prozent im April, hieß es weiter. Im Vergleich zum Vormonat stieg das durchschnittliche Preisniveau um 0,1 Prozent. Damit wurde eine frühere Schnellschätzung bestätigt.
Entspannung bei Nahrungsmitteln
Bei Nahrungsmitteln fiel die Teuerung dagegen deutlich geringer aus als die Gesamtinflation. So stieg im Mai im Jahresabstand das Preisniveau des Mikrowarenkorbs, der den täglichen Einkauf widerspiegelt und überwiegend Nahrungsmittel, aber auch Tageszeitungen oder den Kaffee im Kaffeehaus enthält, um 0,5 Prozent. Im Jahresvergleich zog das Preisniveau des Miniwarenkorbs, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe enthält, um 5,8 Prozent an.
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