Preissprünge bei Flügen treiben Inflation an

Entspannung bei Nahrungsmitteln

Bei Nahrungsmitteln fiel die Teuerung dagegen deutlich geringer aus als die Gesamtinflation. So stieg im Mai im Jahresabstand das Preisniveau des Mikrowarenkorbs, der den täglichen Einkauf widerspiegelt und überwiegend Nahrungsmittel, aber auch Tageszeitungen oder den Kaffee im Kaffeehaus enthält, um 0,5 Prozent. Im Jahresvergleich zog das Preisniveau des Miniwarenkorbs, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe enthält, um 5,8 Prozent an.