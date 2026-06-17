ÖFB erledigt Pflichtaufgabe – Torrekord für Messi

Es war nicht die beste Leistung des ÖFB-Teams, aber die ersten drei Punkte bei dieser Weltmeisterschaft sind nach dem 3:1-Sieg über Jordanien eingefahren. Im „Krone“-WM-Studio analysieren Moderator Martin Grasl und Experte Stefan Maierhofer die Geschehnisse des Auftakts. Und klar ist: Gegen Argentinien muss eine Steigerung her! Denn Lionel Messi markiert zum Start ins Turnier gleich einen Hattrick gegen Algerien und zieht in der ewigen WM-Schützenliste mit Miroslav Klose gleich.