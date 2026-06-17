Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Torschütze strahlt

Romano Schmid: „Wie ein spiegelverkehrter Messi“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
17.06.2026 10:30
Romano Schmid traf per Traumtor zur 1:0-Führung.
Romano Schmid traf per Traumtor zur 1:0-Führung.(Bild: AP/Eakin Howard)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Der Messi aus Österreich kommt aus der Steiermark“! Romano Schmid wird nach seinem Traumtor gefeiert – über den Vergleich mit dem argentinischen Magier konnte er nur schmunzeln...

0 Kommentare

„Wenn man es so betrachtet, ist es wie ein spiegelverkehrtes Messi-Tor“, scherzte der Torschütze, als er vom Vergleich von Radio-Sportreporter Daniel Kulovits hörte. „Der Messi aus Österreich kommt aus der Steiermark“, hatte dieser voller Freude nach dem Führungstreffer gerufen. „Man muss aber realistisch bleiben“, so Schmid, „der hat heute wieder drei Tore gemacht“.

Lesen Sie auch:
Marko Arnautovic (Mitte) und Romano Schmid (rechts) trafen gegeen Jordanien, damit trafen beide ...
Tor bei EM und WM:
Auch Schmid und Arnautovic nun in elitärem Klub
17.06.2026
Treffer Baumi gewidmet
Torschütze Schmid lief sofort zum WM-Pechvogel
17.06.2026
„Endlich, wurde Zeit“
Erstes WM-Tor seit 1998! Schmid löste Herzog ab
17.06.2026

„Freue mich auf mein Idol“
„Ich freue mich schon sehr darauf, gegen mein Idol zu spielen“, blickt Schmid schon auf das kommende Gruppenspiel gegen den amtierenden Weltmeister. „Da erwarten wir ein aktiveres Spiel von den Gegnern, heute wurde uns der Ball sehr viel überlassen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
17.06.2026 10:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

3:1 – WM-Auftaktsieg
Österreich vs. Jordanien: Alle Highlights im Video
WM-Highlights
Triplepack! Messi-Gala bei Argentiniens 3:0-Sieg
WM-Highlights
Irak – Norwegen 1:4! Alle Tore im Video
WM-Highlights
Frankreich – Senegal 3:1! Alle Tore im Video
WM-Remis
Iran vs. Neuseeland 2:2! Alle Tore im Video
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
212.249 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
150.711 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
105.433 mal gelesen
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
1507 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
1358 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1338 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Krone-WM-Studio
ÖFB erledigt Pflichtaufgabe – Torrekord für Messi
Sport Tv Logo
Unsere Quote vom Punkt
Nach zwei Legenden: Arnie setzt Elfer-Serie fort!
„In eigener Sache“
Nach Stream-Blackout: ORF veröffentlicht Statement
Torschütze strahlt
Romano Schmid: „Wie ein spiegelverkehrter Messi“
Trotz Hattrick
„Schwierige Tage“: Bei Messi kullerten Tränen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf