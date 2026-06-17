Romano Schmid: „Wie ein spiegelverkehrter Messi“

„Der Messi aus Österreich kommt aus der Steiermark“! Romano Schmid wird nach seinem Traumtor gefeiert – über den Vergleich mit dem argentinischen Magier konnte er nur schmunzeln...
„Wenn man es so betrachtet, ist es wie ein spiegelverkehrtes Messi-Tor“, scherzte der Torschütze, als er vom Vergleich von Radio-Sportreporter Daniel Kulovits hörte. „Der Messi aus Österreich kommt aus der Steiermark“, hatte dieser voller Freude nach dem Führungstreffer gerufen. „Man muss aber realistisch bleiben“, so Schmid, „der hat heute wieder drei Tore gemacht“.
„Freue mich auf mein Idol“
„Ich freue mich schon sehr darauf, gegen mein Idol zu spielen“, blickt Schmid schon auf das kommende Gruppenspiel gegen den amtierenden Weltmeister. „Da erwarten wir ein aktiveres Spiel von den Gegnern, heute wurde uns der Ball sehr viel überlassen.“
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