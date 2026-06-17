Romano Schmid: „Wie ein spiegelverkehrter Messi“

„Wenn man es so betrachtet, ist es wie ein spiegelverkehrtes Messi-Tor“, scherzte der Torschütze, als er vom Vergleich von Radio-Sportreporter Daniel Kulovits hörte. „Der Messi aus Österreich kommt aus der Steiermark“, hatte dieser voller Freude nach dem Führungstreffer gerufen. „Man muss aber realistisch bleiben“, so Schmid, „der hat heute wieder drei Tore gemacht“.