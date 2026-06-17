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98 Tage ohne Pause

J.Lo musste nach Zusammenbruch ins Spital

Society International
17.06.2026 11:02
Jennifer Lopez sprach erstmals darüber, dass sie einst am Set zusammengebrochen sei, weil sie 98 ...
Jennifer Lopez sprach erstmals darüber, dass sie einst am Set zusammengebrochen sei, weil sie 98 Tage durchgearbeitet habe.(Bild: AFP/ETIENNE LAURENT)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Sie ist Sängerin, Schauspielerin, Superstar. Doch dass ihr Job nicht nur aus Glanz und Glamour besteht, sondern auch negative Seiten hat, darüber sprach Jennifer Lopez jetzt ganz offen. Nach rund 98 Tagen ohne Pause sei sie einst am Set zusammengebrochen und musste wegen Erschöpfung im Spital behandelt werden.

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Im „SmartLess“-Podcast packte Jennifer Lopez über die unglamourösen Nebeneffekte eines Lebens als Superstar aus. Nach monatelangem Durcharbeiten habe sie vor einigen Jahren gesundheitliche Probleme bekommen.

Monatelang nicht freigehabt
„Als ich ,Genug – Jeder hat eine Grenze‘ gedreht habe, hatte ich, glaube ich, etwa vier Filme hintereinander gedreht und mein zweites Album aufgenommen. Ich habe jeden Tag gearbeitet und gedreht – ihr wisst ja, wie das ist, all die langen Stunden“, erinnerte sich J.Lo an diese fordernde Zeit zurück.

Jennifer Lopez ist dank unglaublicher Arbeitsdisziplin ein Megastar. Doch das hat auch ...
Jennifer Lopez ist dank unglaublicher Arbeitsdisziplin ein Megastar. Doch das hat auch Schattenseiten, wie sie nun verriet.(Bild: AP/Millie Turner)

Dazu seien zahlreiche weitere Verpflichtungen gekommen – etwa Pressetermine und die Arbeit an neuer Musik. „Ich erinnere mich, dass ich gar nicht realisiert habe, dass ich etwa 98 Tage hintereinander gearbeitet hatte, ohne mir einen Tag freizunehmen“, fuhr die 56-Jährige fort.

„Ich kann nichts sehen!“
Diese Überlastung hätte schließlich ihren Tribut gefordert, schilderte J.Lo. „Jedes Mal, wenn ich zum Set gehe, fängt mein Herz an, ein bisschen schneller zu schlagen. Schließlich war es so weit, dass ich dachte: ,Ich bin wirklich nervös‘, und da war das kleine Mädchen aus ,Genug‘ bei mir. Und ich sagte: ,Es tut mir leid, meine Kleine, ich fühle mich heute irgendwie komisch.‘“ 

Weil sie plötzlich schrecklich müde gewesen sei, habe sie sich in ihren Wohnwagen zurückgezogen, erzählte Lopez jetzt weiter. Doch ihr Zustand habe sich plötzlich deutlich verschlechtert. „Es war fast so, als könnte ich nicht mehr klar sehen, als hätte sich etwas über meine Augen gelegt, und ich konnte mich nicht mehr bewegen“, so J.Lo über den beängstigenden Moment.

Mit ihrem neuen Netflix-Film „Office Romance“ landete J.Lo einen weltweiten Hit.
Mit ihrem neuen Netflix-Film „Office Romance“ landete J.Lo einen weltweiten Hit.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Noam Galai)

Sie habe sich an ihre langjährige Assistentin und Freundin gewandt, und gesagt: „Arlene, ich kann mich nicht bewegen, ich kann nichts sehen.“ Diese habe schockiert reagiert, woraufhin J.Lo gemeint habe: „Nein, ich kann mich wirklich nicht bewegen. Du solltest jemanden holen.“

Schauspielerin musste ins Spital
Daraufhin sei Lopez ins Spital gebracht worden, wo sie ihren behandelnden Arzt gefragt habe, ob sie ihren Verstand verliere, schilderte die Sängerin und Schauspielerin weiter. Der verneinte und erklärte, dass J.Los Körper infolge extremer Erschöpfung den „Betrieb eingestellt“ habe. Sie benötige einfach dringend Ruhe, habe der Mediziner ihr geraten.

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Ein Rat, auf den Jennifer Lopez wohl gehört hat, denn die perfekte Balance zwischen Arbeit und Auszeit hat sie mittlerweile offenbar gefunden. Erfolge kann die Sängerin und Schauspielerin aber dennoch einfahren – etwa mit ihrer neuen Netflix-Komödie „Office Romance“, die nur drei Tage nach dem Start Anfang Juni bereits fast 21 Millionen Abrufe verbuchen und sich in 63 Ländern Platz 1 der meistgesehenen Filme sichern konnte.

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