J.Lo musste nach Zusammenbruch ins Spital

Sie ist Sängerin, Schauspielerin, Superstar. Doch dass ihr Job nicht nur aus Glanz und Glamour besteht, sondern auch negative Seiten hat, darüber sprach Jennifer Lopez jetzt ganz offen. Nach rund 98 Tagen ohne Pause sei sie einst am Set zusammengebrochen und musste wegen Erschöpfung im Spital behandelt werden.
Im „SmartLess“-Podcast packte Jennifer Lopez über die unglamourösen Nebeneffekte eines Lebens als Superstar aus. Nach monatelangem Durcharbeiten habe sie vor einigen Jahren gesundheitliche Probleme bekommen.
Monatelang nicht freigehabt
„Als ich ,Genug – Jeder hat eine Grenze‘ gedreht habe, hatte ich, glaube ich, etwa vier Filme hintereinander gedreht und mein zweites Album aufgenommen. Ich habe jeden Tag gearbeitet und gedreht – ihr wisst ja, wie das ist, all die langen Stunden“, erinnerte sich J.Lo an diese fordernde Zeit zurück.
Dazu seien zahlreiche weitere Verpflichtungen gekommen – etwa Pressetermine und die Arbeit an neuer Musik. „Ich erinnere mich, dass ich gar nicht realisiert habe, dass ich etwa 98 Tage hintereinander gearbeitet hatte, ohne mir einen Tag freizunehmen“, fuhr die 56-Jährige fort.
„Ich kann nichts sehen!“
Diese Überlastung hätte schließlich ihren Tribut gefordert, schilderte J.Lo. „Jedes Mal, wenn ich zum Set gehe, fängt mein Herz an, ein bisschen schneller zu schlagen. Schließlich war es so weit, dass ich dachte: ,Ich bin wirklich nervös‘, und da war das kleine Mädchen aus ,Genug‘ bei mir. Und ich sagte: ,Es tut mir leid, meine Kleine, ich fühle mich heute irgendwie komisch.‘“
Weil sie plötzlich schrecklich müde gewesen sei, habe sie sich in ihren Wohnwagen zurückgezogen, erzählte Lopez jetzt weiter. Doch ihr Zustand habe sich plötzlich deutlich verschlechtert. „Es war fast so, als könnte ich nicht mehr klar sehen, als hätte sich etwas über meine Augen gelegt, und ich konnte mich nicht mehr bewegen“, so J.Lo über den beängstigenden Moment.
Sie habe sich an ihre langjährige Assistentin und Freundin gewandt, und gesagt: „Arlene, ich kann mich nicht bewegen, ich kann nichts sehen.“ Diese habe schockiert reagiert, woraufhin J.Lo gemeint habe: „Nein, ich kann mich wirklich nicht bewegen. Du solltest jemanden holen.“
Schauspielerin musste ins Spital
Daraufhin sei Lopez ins Spital gebracht worden, wo sie ihren behandelnden Arzt gefragt habe, ob sie ihren Verstand verliere, schilderte die Sängerin und Schauspielerin weiter. Der verneinte und erklärte, dass J.Los Körper infolge extremer Erschöpfung den „Betrieb eingestellt“ habe. Sie benötige einfach dringend Ruhe, habe der Mediziner ihr geraten.
Ein Rat, auf den Jennifer Lopez wohl gehört hat, denn die perfekte Balance zwischen Arbeit und Auszeit hat sie mittlerweile offenbar gefunden. Erfolge kann die Sängerin und Schauspielerin aber dennoch einfahren – etwa mit ihrer neuen Netflix-Komödie „Office Romance“, die nur drei Tage nach dem Start Anfang Juni bereits fast 21 Millionen Abrufe verbuchen und sich in 63 Ländern Platz 1 der meistgesehenen Filme sichern konnte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.