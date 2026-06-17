J.Lo musste nach Zusammenbruch ins Spital

„Ich kann nichts sehen!“

Diese Überlastung hätte schließlich ihren Tribut gefordert, schilderte J.Lo. „Jedes Mal, wenn ich zum Set gehe, fängt mein Herz an, ein bisschen schneller zu schlagen. Schließlich war es so weit, dass ich dachte: ,Ich bin wirklich nervös‘, und da war das kleine Mädchen aus ,Genug‘ bei mir. Und ich sagte: ,Es tut mir leid, meine Kleine, ich fühle mich heute irgendwie komisch.‘“