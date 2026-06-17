Streit zwischen Unis und Politik eskaliert

Aktuelles Budget läuft noch bis Ende 2027

Das Studium sei Thema der Leistungsvereinbarungen und diese laufe noch 1,5 Jahre bis Ende 2017. Wenn sich etwas in der Entwicklung verändert, müsste erst mit dem Ministerium gesprochen und nach Lösungen gesucht werden, bevor man bis zum Äußersten gehe. Quantentechnologie ist mit einem Schwerpunkt fest in der Industriestrategie verankert. Scharfe Kritik kommt von der Hochschülerschaft (ÖH), die von Ausreden der Uni-Leitung spricht. Das geplante Curriculum sei „nahezu unstudierbar“ gewesen.