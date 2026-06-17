Klimageräte wurden für Wiener zur tödlichen Falle

Alarm im Spital – Feuerwehr rückt aus

Im Krankenhaus wurde rasch der Verdacht auf einen CO-Unfall in der Wohnung gestellt und die Berufsfeuerwehr alarmiert. Neben den beiden schwer betroffenen Personen befanden sich auch weitere Bewohner in der Wohnung. Sie wurden dem Rettungsdienst übergeben, bei ihnen wurden ebenfalls erhöhte CO-Werte im Blut festgestellt.