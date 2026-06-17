Ländle-Rinder stehen knöcheltief im eigenen Kot

„Haltung ist weder gesetzeskonform noch artgemäß“

Die aktuellen Aufnahmen lassen daran zweifeln, ob die nach den Vorwürfen von 2023 eingeleiteten Maßnahmen tatsächlich Wirkung gezeigt haben. Für den VGT ist die Situation eindeutig. „Man muss keine Amtstierärztin und kein Agrarexperte sein, um zu sehen, dass solche Verhältnisse keinesfalls gesetzeskonform oder artgemäß sein können“, kritisiert Peng. Auf dem aktuellen Bildmaterial seien keine erkennbaren Verbesserungen gegenüber den bereits vor drei Jahren dokumentierten Zuständen erkennbar. Nach Angaben der Tierschutzorganisation sei der betreffende Betrieb zudem bereits mehrfach von Anrainern und Passanten behördlich gemeldet worden. „Wir alle wollen und dürfen solche Zustände nicht akzeptieren“, fordert Peng. Sollten die Behörden nun erneut untätig bleiben, wäre dies aus ihrer Sicht „eine Bankrotterklärung des österreichischen Tierschutz-Kontrollsystems“.