Jetzt kommen die ersten Tropennächte auf uns zu!

Erster Wüstentag und Tropennächte

Schon am Donnerstag und Freitag klettern die Temperaturen auf 30 bis 35 Grad. „Österreichweit findet der erste Wüstentag mit mindestens 35 Grad im Mittel Ende Juni statt, wobei sich der Termin im Vergleich zu den 70er- und 80er-Jahren um satte zwei Wochen nach vorne verlagert hat“, so Ubimet-Meteorologe Michele Salmi.