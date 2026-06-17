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Hitzewelle rollt an

Jetzt kommen die ersten Tropennächte auf uns zu!

Österreich
17.06.2026 11:08
Eine Hitzewelle rollt auf Österreich zu und beschert uns die ersten Tropennächte des Jahres.
Eine Hitzewelle rollt auf Österreich zu und beschert uns die ersten Tropennächte des Jahres.(Bild: StockPhotoPro - stock.adobe.com)
Porträt von Charlotte Sequard-Poyer
Von Charlotte Sequard-Poyer

Nicht nur die Aufregung rund um die Fußball-WM bringt uns in den nächsten Tagen ins Schwitzen – auch die Temperaturen in Österreich steigen! Bis zu 36 Grad werden erwartet – und auch nachts bleibt es ordentlich warm. Die Gewitterwahrscheinlichkeit nimmt deutlich zu. 

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„Gorgias“ heißt das mächtige Hoch, das derzeit von Südwesteuropa Richtung Osteuropa zieht und sehr heiße Luft mit im Gepäck hat. Auch Österreich steht damit eine lang anhaltende Hitzewelle mit bis zu 36 Grad bevor. 

Österreich
Symbol wolkig
13° / 26°
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13 km/h
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10 km/h
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Wien
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16° / 28°
19 km/h
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8 km/h
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45 %
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17° / 33°
9 km/h
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20 %
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18° / 34°
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20° / 31°
14 km/h
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65 %
Symbol heiter
19° / 32°
6 km/h
14:52 h
55 %
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20° / 34°
6 km/h
15:13 h
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22° / 35°
16 km/h
14:05 h
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18° / 31°
11 km/h
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St. Pölten
Symbol wolkig
15° / 26°
8 km/h
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Symbol wolkig
17° / 29°
12 km/h
08:21 h
50 %
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18° / 31°
10 km/h
11:56 h
45 %
Symbol wolkenlos
18° / 34°
9 km/h
15:02 h
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Symbol heiter
20° / 35°
16 km/h
11:50 h
45 %
Symbol einzelne Regenschauer
21° / 33°
13 km/h
08:18 h
70 %
Symbol heiter
21° / 34°
13 km/h
14:52 h
50 %
Symbol heiter
21° / 35°
6 km/h
14:37 h
30 %
Symbol heiter
23° / 37°
16 km/h
14:44 h
40 %
Symbol wolkenlos
20° / 32°
11 km/h
15:44 h
< 5 %
Eisenstadt
Symbol stark bewölkt
11° / 25°
9 km/h
04:10 h
50 %
Symbol stark bewölkt
16° / 28°
15 km/h
06:09 h
50 %
Symbol heiter
17° / 31°
5 km/h
12:31 h
50 %
Symbol wolkenlos
18° / 34°
10 km/h
15:43 h
20 %
Symbol heiter
19° / 34°
6 km/h
10:53 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
19° / 33°
7 km/h
11:30 h
65 %
Symbol heiter
20° / 34°
5 km/h
11:34 h
50 %
Symbol wolkenlos
22° / 36°
6 km/h
15:23 h
30 %
Symbol wolkig
22° / 35°
14 km/h
11:46 h
30 %
Symbol wolkenlos
19° / 33°
8 km/h
15:45 h
< 5 %
Linz
Symbol stark bewölkt
12° / 26°
9 km/h
05:17 h
50 %
Symbol stark bewölkt
17° / 28°
7 km/h
05:45 h
50 %
Symbol wolkig
17° / 29°
6 km/h
10:49 h
45 %
Symbol heiter
17° / 32°
7 km/h
14:15 h
15 %
Symbol einzelne Regenschauer
18° / 33°
7 km/h
11:32 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
20° / 31°
7 km/h
08:14 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
19° / 33°
7 km/h
12:36 h
60 %
Symbol wolkenlos
20° / 34°
6 km/h
14:46 h
15 %
Symbol heiter
21° / 37°
7 km/h
13:46 h
30 %
Symbol wolkenlos
21° / 32°
7 km/h
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Graz
Symbol stark bewölkt
14° / 26°
5 km/h
02:53 h
55 %
Symbol stark bewölkt
15° / 27°
5 km/h
05:28 h
45 %
Symbol heiter
16° / 30°
6 km/h
11:15 h
45 %
Symbol wolkig
17° / 32°
5 km/h
10:51 h
20 %
Symbol heiter
18° / 33°
5 km/h
10:47 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
18° / 31°
6 km/h
09:47 h
60 %
Symbol heiter
18° / 32°
5 km/h
12:24 h
40 %
Symbol heiter
19° / 34°
5 km/h
13:29 h
10 %
Symbol heiter
20° / 36°
5 km/h
13:04 h
25 %
Symbol einzelne Regenschauer
20° / 33°
7 km/h
11:49 h
20 %
Klagenfurt
Symbol bedeckt
10° / 23°
3 km/h
01:39 h
50 %
Symbol stark bewölkt
17° / 26°
13 km/h
05:59 h
50 %
Symbol heiter
16° / 30°
5 km/h
13:41 h
45 %
Symbol wolkenlos
17° / 33°
7 km/h
15:06 h
35 %
Symbol einzelne Regenschauer
18° / 30°
8 km/h
10:38 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
18° / 32°
6 km/h
12:32 h
60 %
Symbol wolkenlos
18° / 33°
8 km/h
15:01 h
50 %
Symbol wolkenlos
20° / 35°
7 km/h
14:57 h
20 %
Symbol heiter
22° / 33°
12 km/h
14:09 h
25 %
Symbol wolkenlos
19° / 31°
9 km/h
15:39 h
< 5 %
Salzburg
Symbol leichter Regen
11° / 23°
8 km/h
00:43 h
60 %
Symbol stark bewölkt
14° / 28°
7 km/h
06:54 h
50 %
Symbol heiter
16° / 32°
5 km/h
13:14 h
45 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 35°
6 km/h
12:33 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
18° / 30°
7 km/h
10:13 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 33°
6 km/h
11:46 h
70 %
Symbol heiter
17° / 34°
7 km/h
12:57 h
40 %
Symbol heiter
19° / 35°
7 km/h
14:32 h
15 %
Symbol heiter
20° / 34°
7 km/h
13:39 h
20 %
Symbol heiter
19° / 33°
6 km/h
13:53 h
10 %
Innsbruck
Symbol bedeckt
14° / 21°
7 km/h
00:28 h
50 %
Symbol wolkig
19° / 27°
8 km/h
08:50 h
40 %
Symbol heiter
17° / 30°
5 km/h
14:39 h
40 %
Symbol heiter
18° / 31°
5 km/h
12:14 h
50 %
Symbol heiter
18° / 30°
7 km/h
13:40 h
50 %
Symbol heiter
18° / 31°
6 km/h
14:01 h
45 %
Symbol wolkenlos
18° / 32°
8 km/h
14:46 h
35 %
Symbol heiter
20° / 32°
7 km/h
14:06 h
20 %
Symbol heiter
21° / 30°
8 km/h
13:12 h
15 %
Symbol heiter
19° / 30°
7 km/h
12:12 h
20 %
Bregenz
Wetterdaten:

Erster Wüstentag und Tropennächte
Schon am Donnerstag und Freitag klettern die Temperaturen auf 30 bis 35 Grad. „Österreichweit findet der erste Wüstentag mit mindestens 35 Grad im Mittel Ende Juni statt, wobei sich der Termin im Vergleich zu den 70er- und 80er-Jahren um satte zwei Wochen nach vorne verlagert hat“, so Ubimet-Meteorologe Michele Salmi.

Am Wochenende steht dann der Höhepunkt der Hitzewelle bevor. Im östlichen und südöstlichen Flachland wird es dabei am heißesten. Insbesondere in Wien werden die ersten Tropennächte erwartet. 

Zitat Icon

„In den Ballungsräumen Mitteleuropas ist eine Serie an Tropennächten mit Tiefstwerten über 20 Grad vorprogrammiert.

Michele Salmi, Ubimet-Meteorologe

Unwetter bringen Starkregen und sogar Hagel
Mit den steigenden Temperaturen nimmt auch die Gewitterwahrscheinlichkeit stark zu. Am Sonntag werden nicht nur Starkregen, sondern auch Hagel und Sturmböen mit bis zu 90 km/h erwartet.

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Die Hitzewelle zieht sich dann noch weiter in die neue Woche hinein. Frühestens ab Mittwoch könnte eine Kaltfront Österreich erreichen, die zumindest vorübergehend für Abkühlung sorgt.

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