Jetzt kommen die ersten Tropennächte auf uns zu!

Nicht nur die Aufregung rund um die Fußball-WM bringt uns in den nächsten Tagen ins Schwitzen – auch die Temperaturen in Österreich steigen! Bis zu 36 Grad werden erwartet – und auch nachts bleibt es ordentlich warm. Die Gewitterwahrscheinlichkeit nimmt deutlich zu.
„Gorgias“ heißt das mächtige Hoch, das derzeit von Südwesteuropa Richtung Osteuropa zieht und sehr heiße Luft mit im Gepäck hat. Auch Österreich steht damit eine lang anhaltende Hitzewelle mit bis zu 36 Grad bevor.
Erster Wüstentag und Tropennächte
Schon am Donnerstag und Freitag klettern die Temperaturen auf 30 bis 35 Grad. „Österreichweit findet der erste Wüstentag mit mindestens 35 Grad im Mittel Ende Juni statt, wobei sich der Termin im Vergleich zu den 70er- und 80er-Jahren um satte zwei Wochen nach vorne verlagert hat“, so Ubimet-Meteorologe Michele Salmi.
Am Wochenende steht dann der Höhepunkt der Hitzewelle bevor. Im östlichen und südöstlichen Flachland wird es dabei am heißesten. Insbesondere in Wien werden die ersten Tropennächte erwartet.
„In den Ballungsräumen Mitteleuropas ist eine Serie an Tropennächten mit Tiefstwerten über 20 Grad vorprogrammiert.
Michele Salmi, Ubimet-Meteorologe
Unwetter bringen Starkregen und sogar Hagel
Mit den steigenden Temperaturen nimmt auch die Gewitterwahrscheinlichkeit stark zu. Am Sonntag werden nicht nur Starkregen, sondern auch Hagel und Sturmböen mit bis zu 90 km/h erwartet.
Die Hitzewelle zieht sich dann noch weiter in die neue Woche hinein. Frühestens ab Mittwoch könnte eine Kaltfront Österreich erreichen, die zumindest vorübergehend für Abkühlung sorgt.
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