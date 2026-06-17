„Schwierige Tage“: Bei Messi kullerten Tränen

Er habe „schwierige Tage“ hinter sich, erklärte Lionel Messi nach seinem Hattrick bei Argentiniens 3:0-Auftaktsieg gegen Algerien. Nachdem er die Südamerikaner in der 17. Minute erstmals jubeln gelassen hatte, bekam der Superstar plötzlich feuchte Augen.
Außerhalb des Strafraums zog Messi nach knapp 17 Minuten ab und zirkelte den Ball perfekt ins Kreuzeck – 1:0 für den amtierenden Weltmeister. Noch während der 38-Jährige die Arme zum Jubel ausstreckte und sich von seinen Teamkollegen feiern ließ, schossen dem Stürmer Tränen in den Augen.
„Nichts mit dem Spiel zu tun“
Nach dem Schlusspfiff erklärte Messi schließlich auch den Grund dafür. „Ich hatte einige schwierige Tage. Das hatte nichts mit dem Spiel zu tun. Ich habe schwierige und komplizierte Tage durchgemacht. Ich bin der Mannschaft und allen meinen Mitspielern dankbar. Sie waren immer für mich da und haben mir die Kraft gegeben, das durchzustehen“, so der achtfache Ballon-d‘Or-Sieger ohne genauer ins Detail zu gehen.
Bemerkenswert: Sein Dreierpack gegen Argentinien markierte die WM-Treffer Nummer 14, 15 und 16, er ist damit nun ex aequo mit Miroslav Klose WM-Rekordtorschütze. Außerdem ist Messi mit dem heutigen Tag sowohl der jüngste als auch der älteste Spieler, der jemals für Argentinien ein Tor bei einer Weltmeisterschaft erzielt hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.