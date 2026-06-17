„Schwierige Tage“: Bei Messi kullerten Tränen

„Nichts mit dem Spiel zu tun“

Nach dem Schlusspfiff erklärte Messi schließlich auch den Grund dafür. „Ich hatte einige schwierige Tage. Das hatte nichts mit dem Spiel zu tun. Ich habe schwierige und komplizierte Tage durchgemacht. Ich bin der Mannschaft und allen meinen Mitspielern dankbar. Sie waren immer für mich da und haben mir die Kraft gegeben, das durchzustehen“, so der achtfache Ballon-d‘Or-Sieger ohne genauer ins Detail zu gehen.