Auto kracht in Quad-Anhänger: 29-Jähriger tot!

Ins Rutschen gekommen

Kurz vor dem Kreuzungsbereich bremste der Quad-Lenker auf dem stark abschüssigen Feldweg ab. Ein nachfahrender Pkw, gelenkt von einem 30-Jährigen aus dem Bezirk Hollabrunn, dürfte dabei auf den Pflastersteinen ins Rutschen gekommen sein. Das Fahrzeug prallte gegen den Anhänger. Während die beiden Lenker ohne Blessuren blieben, erlitt der Mitfahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.