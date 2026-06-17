Auto kracht in Quad-Anhänger: 29-Jähriger tot!

Tragischer Unfall in Haugsdorf im niederösterreichischen Bezirk Hollabrunn: Ein Auto prallte auf einem abschüssigen Feldweg gegen den Anhänger eines Quads. Der darin mitfahrende 29-Jährige erlitt tödliche Verletzungen. Der Pkw-Lenker war alkoholisiert.
Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 23.30 Uhr auf einem Feldweg in Haugsdorf. Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Hollabrunn war mit einem Quad samt Anhänger unterwegs – beides war nicht für den Verkehr zugelassen. Im Anhänger saß ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Mistelbach.
Ins Rutschen gekommen
Kurz vor dem Kreuzungsbereich bremste der Quad-Lenker auf dem stark abschüssigen Feldweg ab. Ein nachfahrender Pkw, gelenkt von einem 30-Jährigen aus dem Bezirk Hollabrunn, dürfte dabei auf den Pflastersteinen ins Rutschen gekommen sein. Das Fahrzeug prallte gegen den Anhänger. Während die beiden Lenker ohne Blessuren blieben, erlitt der Mitfahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.
Ein beim Pkw-Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Beide Lenker werden angezeigt.
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