Nach zwei Legenden: Arnie setzt Elfer-Serie fort!

In den Anfängen tat sich Österreich bei WM-Elfmetern schwer, zuletzt waren die rot-weiß-roten Kicker aber sicher vom Punkt. Arnautovic traf als Dritter in Folge. Wer die Strafstöße vor ihm versenkte und bei welcher Elfer-Quote Rot-Weiß-Rot jetzt hält? Wir haben alle Infos!
Das 7:5 von Lausanne im Viertelfinale 1954 über die Schweiz ist bis heute das torreichste Spiel der WM-Geschichte. Es hätte damals sogar 13 schlagen können. Alfred Körner hatte in Minute 42 die Chance bereits vor der Pause auf 6:4 zu stellen, vergab aber. Im Spiel um Platz drei stand „Körner I“ nicht auf dem Platz. Ernst Stojaspal trat als Elferschütze an, machte es besser und erzielte in Minute 16 das 1:0 beim 3:1-Erfolg.
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