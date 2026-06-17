Nach zwei Legenden: Arnie setzt Elfer-Serie fort!

Das 7:5 von Lausanne im Viertelfinale 1954 über die Schweiz ist bis heute das torreichste Spiel der WM-Geschichte. Es hätte damals sogar 13 schlagen können. Alfred Körner hatte in Minute 42 die Chance bereits vor der Pause auf 6:4 zu stellen, vergab aber. Im Spiel um Platz drei stand „Körner I“ nicht auf dem Platz. Ernst Stojaspal trat als Elferschütze an, machte es besser und erzielte in Minute 16 das 1:0 beim 3:1-Erfolg.