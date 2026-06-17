Nach Stream-Blackout: ORF veröffentlicht Statement

Großer Ärger bei den Fans

Während Österreich bei der Weltmeisterschaft gegen Jordanien auf dem Platz im Einsatz war, mussten zahlreiche Fans vor den Bildschirmen eine unerwartete Zwangspause einlegen. Viele Nutzer berichteten, dass der Livestream nicht funktionierte oder komplett ausgefallen war. Teilweise war die Partie nur noch über das lineare Fernsehen zu sehen. Dort verfolgten mehr als eine Million Österreicher das WM-Spiel.