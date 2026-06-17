Nach Stream-Blackout: ORF veröffentlicht Statement

Der ORF hat sich nach dem Streaming-Ausfall beim WM-Auftakt Österreichs gegen Jordanien zu Wort gemeldet. In einem Statement auf Instagram entschuldigte sich der Sender bei den betroffenen Fans und nannte auch die Ursache für die Probleme.
Blackout für zahlreiche Fußballfans beim WM-Auftakt des ÖFB-Teams! Während Österreich gegen Jordanien um die ersten WM-Punkte kämpfte, funktionierte der Livestream auf ORF ON bei vielen Nutzern zeitweise nicht.
Nun hat sich der ORF zu den Problemen geäußert. „In eigener Sache“, schrieb der Sender zu einer auf Instagram veröffentlichten Grafik.
Darin heißt es: „Mit Beginn der zweiten Hälfte kam es bei der APA zu einem Ausfall Infrastruktur. An der Behebung wurde mit Hochdruck gearbeitet, die enorme Menge der Anfragen machte eine ad-hoc-Behebung entsprechend schwerer.“
Weiter erklärte der ORF: „Betroffen waren ORF ON und der Zugang zu den Livestreams. ZuseherInnen, sie sich im Stream befanden, konnten weiterschauen. Wir bedauern den Vorfall und möchten uns dafür entschuldigen.“
Großer Ärger bei den Fans
Während Österreich bei der Weltmeisterschaft gegen Jordanien auf dem Platz im Einsatz war, mussten zahlreiche Fans vor den Bildschirmen eine unerwartete Zwangspause einlegen. Viele Nutzer berichteten, dass der Livestream nicht funktionierte oder komplett ausgefallen war. Teilweise war die Partie nur noch über das lineare Fernsehen zu sehen. Dort verfolgten mehr als eine Million Österreicher das WM-Spiel.
Im Streamingbereich dürfte das Interesse enorm gewesen sein. Viele Fans wollten die Partie auf dem Weg zur Arbeit oder unterwegs am Smartphone verfolgen. Der Ausfall sorgte entsprechend für großen Unmut in den sozialen Netzwerken.
Mit dem nun veröffentlichten Statement hat der ORF zumindest die Ursache für die Panne offengelegt und sich bei den betroffenen Zuschauern entschuldigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.