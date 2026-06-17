Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

„In eigener Sache“

Nach Stream-Blackout: ORF veröffentlicht Statement

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
17.06.2026 10:34
Der ORF hat sich für den Ausfall des Streams während des ÖFB-Matches entschuldigt.
Der ORF hat sich für den Ausfall des Streams während des ÖFB-Matches entschuldigt.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, instagram.com/orfsport)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der ORF hat sich nach dem Streaming-Ausfall beim WM-Auftakt Österreichs gegen Jordanien zu Wort gemeldet. In einem Statement auf Instagram entschuldigte sich der Sender bei den betroffenen Fans und nannte auch die Ursache für die Probleme.

0 Kommentare

Blackout für zahlreiche Fußballfans beim WM-Auftakt des ÖFB-Teams! Während Österreich gegen Jordanien um die ersten WM-Punkte kämpfte, funktionierte der Livestream auf ORF ON bei vielen Nutzern zeitweise nicht.

Nun hat sich der ORF zu den Problemen geäußert. „In eigener Sache“, schrieb der Sender zu einer auf Instagram veröffentlichten Grafik.

Darin heißt es: „Mit Beginn der zweiten Hälfte kam es bei der APA zu einem Ausfall Infrastruktur. An der Behebung wurde mit Hochdruck gearbeitet, die enorme Menge der Anfragen machte eine ad-hoc-Behebung entsprechend schwerer.“

Weiter erklärte der ORF: „Betroffen waren ORF ON und der Zugang zu den Livestreams. ZuseherInnen, sie sich im Stream befanden, konnten weiterschauen. Wir bedauern den Vorfall und möchten uns dafür entschuldigen.“

Großer Ärger bei den Fans
Während Österreich bei der Weltmeisterschaft gegen Jordanien auf dem Platz im Einsatz war, mussten zahlreiche Fans vor den Bildschirmen eine unerwartete Zwangspause einlegen. Viele Nutzer berichteten, dass der Livestream nicht funktionierte oder komplett ausgefallen war. Teilweise war die Partie nur noch über das lineare Fernsehen zu sehen. Dort verfolgten mehr als eine Million Österreicher das WM-Spiel.

Lesen Sie auch:
Zahlreiche rot-weiß-rote Fans hatten Probleme mit dem ORF-Stream.
Fans verärgert
ORF: Stream-Blackout bei Österreichs WM-Auftakt
17.06.2026

Im Streamingbereich dürfte das Interesse enorm gewesen sein. Viele Fans wollten die Partie auf dem Weg zur Arbeit oder unterwegs am Smartphone verfolgen. Der Ausfall sorgte entsprechend für großen Unmut in den sozialen Netzwerken. 

Mit dem nun veröffentlichten Statement hat der ORF zumindest die Ursache für die Panne offengelegt und sich bei den betroffenen Zuschauern entschuldigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
17.06.2026 10:34
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

3:1 – WM-Auftaktsieg
Österreich vs. Jordanien: Alle Highlights im Video
WM-Highlights
Triplepack! Messi-Gala bei Argentiniens 3:0-Sieg
WM-Highlights
Irak – Norwegen 1:4! Alle Tore im Video
WM-Highlights
Frankreich – Senegal 3:1! Alle Tore im Video
WM-Remis
Iran vs. Neuseeland 2:2! Alle Tore im Video
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
212.249 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
150.711 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
105.433 mal gelesen
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
1507 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
1358 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1338 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Krone-WM-Studio
ÖFB erledigt Pflichtaufgabe – Torrekord für Messi
Sport Tv Logo
Unsere Quote vom Punkt
Nach zwei Legenden: Arnie setzt Elfer-Serie fort!
„In eigener Sache“
Nach Stream-Blackout: ORF veröffentlicht Statement
Torschütze strahlt
Romano Schmid: „Wie ein spiegelverkehrter Messi“
Trotz Hattrick
„Schwierige Tage“: Bei Messi kullerten Tränen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf