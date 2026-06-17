EU lockert Verbote für Schadstoffe in Kosmetika

Konsumentenschützer kritisieren „vermeidbare Risiken“

Verbraucherschutzorganisationen üben Kritik daran, dass die Änderungen zu „vermeidbaren Gesundheitsrisiken“ führen könnten. Ihrem Einsatz ist aber zu verdanken, dass umfassendere Lockerungen verhindert worden sind. Ursprünglich hatte die EU-Kommission vorgeschlagen, dass Stoffe, die nur beim Einatmen oder Verschlucken schädlich wirken, gar nicht erst verboten werden sollen. Dies lehnten sowohl eine Mehrheit im Europaparlament als auch im Rat der EU-Länder ab. Die Einigung muss übrigens noch offiziell verabschiedet werden.