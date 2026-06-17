83-Jähriger kommt bei Jagdausflug ums Leben

Für einen 83-Jährigen kam in Fusch an der Glocknerstraße jede Hilfe zu spät. Er wollte am Sonntag die Jagdhütte auf die bevorstehende Saison vorbereiten und dürfte dann über steiles Gelände abgestürzt sein.
Der Pensionist machte sich schon am Sonntag auf den Weg zur Jagdhütte und wollte dort einige Vorbereitungen machen. Am Dienstag konnte er dann nicht angetroffen werden.
Sofort wurde eine Suchaktion eingeleitet. Die Ersthelfer fanden den Mann schließlich in der Nähe der Hütte. Der Notarzt konnte bei dem Verunfallten nur noch den Tod feststellen.
Erhebungen der Alpinen Einsatzgruppe Zell am See und der Besatzung des Polizeihubschraubers haben ergeben, dass der 83-Jährige im steilen und dicht bewachsenen Gelände abgestürzt sein dürfte.
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