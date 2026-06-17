„Nach so einem Wickel mit Happel warst du weg“

Man darf gratulieren: „Titelsammler“ Kurt Garger feiert 30-jährige Fußballpension. Den Meisterteller stemmte er viermal mit Rapid (82, 83, 87 und 88), zweimal mit Tirol (89 & 90) und einmal mit Salzburg (94). Dazu fünf Pokale mit Grün-Weiß (83, 84, 85, 87 & 95) und einer mit Wacker (89). Aber auch auf Europas Bühnen geigte der 65-Jährige seinerzeit groß auf.