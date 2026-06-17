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Rapid-Legende Garger:

„Nach so einem Wickel mit Happel warst du weg“

Fußball National
17.06.2026 11:17
Die „Krone“ traf den siebenfachen österreichischen Meister in seinem Stammlokal „Gasthaus ...
Die „Krone“ traf den siebenfachen österreichischen Meister in seinem Stammlokal „Gasthaus Hansy“.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Dorian Seistock
Von Dorian Seistock

Vor 30 Jahren beendete Rapid-Legende Kurt Garger nach unzähligen heimischen Titeln seine aktive Karriere. Mit der „Krone“ plauderte der heute 65-Jährige über Polizeischutz, eine Gelb-Rote Karte, die eine Partie gewann, und ein skurriles Hallenturnier unter dem großen Ernst Happel.

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Man darf gratulieren: „Titelsammler“ Kurt Garger feiert 30-jährige Fußballpension. Den Meisterteller stemmte er viermal mit Rapid (82, 83, 87 und 88), zweimal mit Tirol (89 & 90) und einmal mit Salzburg (94). Dazu fünf Pokale mit Grün-Weiß (83, 84, 85, 87 & 95) und einer mit Wacker (89). Aber auch auf Europas Bühnen geigte der 65-Jährige seinerzeit groß auf.

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