Im Land zwischen „Servus“ und „Grüezi“

Grenzenloses Panorama und ein herzliches „Hoi“

Um das Land ganzheitlich zu verstehen, durchquert man es am besten auf dem Liechtenstein-Weg. Er verbindet alle elf Gemeinden und lässt sich in fünf bis sieben Tagen gemütlich erwandern – von der sanften Rheinebene hinauf in die alpine Kulisse. Über allem thront im Rätikon der Grauspitz, mit 2.599 Metern der höchste Punkt des Landes, flankiert von den markanten Drei Schwestern, die sich schroff über dem Rheintal erheben.