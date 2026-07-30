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Ausgerechnet er

Slapstick-Rot für Ex-Austrianer Marvin Martins

Conference League
30.07.2026 21:09
Marvin Martins
Marvin Martins(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ausgerechnet Marvin Martins, der Ex-Austrianer im Dress von Liepaja flog im Rückspiel zur 2. Runde der Conference-League-Quali früh vom Platz – und das, nachdem er von den Wienern vor dem Spiel geehrt wurde. Bitter: Es war eine wahrlich kuriose Szene!

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Es war in der achten Minute, beim Stand von 0:1 aus Sicht der Violetten: Martins bleibt bei einem weiten Ball in der Rückwärtsbewegung völlig überraschend im Rasen hängen, kommt ins Stolpern und bringt dabei Boateng mit den Händen zu Fall. Eine wahrlich kuriose Situation, die auch noch getoppt wurde.

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Denn Schiedsrichter Luca Zufferli aus Italien will sofort Rot zeigen, hat aber seine Karte verloren. Ein Austrianer hilft sofort, eilt mit dem roten Karton herbei und sorgt so dafür, dass der ehemalige Veilchen-Verteidiger wegen Torraubs vom Platz fliegen konnte. Pikant: Schon das Hinspiel gegen die Austria hatte Marvins wegen einer Rotsperre gefehlt. 

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