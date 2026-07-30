Slapstick-Rot für Ex-Austrianer Marvin Martins

Es war in der achten Minute, beim Stand von 0:1 aus Sicht der Violetten: Martins bleibt bei einem weiten Ball in der Rückwärtsbewegung völlig überraschend im Rasen hängen, kommt ins Stolpern und bringt dabei Boateng mit den Händen zu Fall. Eine wahrlich kuriose Situation, die auch noch getoppt wurde.