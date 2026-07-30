Suche nach Österreicher in Kroatien eingestellt

„Die koordinierte Operation war mit der ersten Vermisstenmeldung am 26. Juli eingeleitet worden und wurde bis heute im weiteren Gebiet des westlichen Teils des Schärengartens von Split fortgesetzt“, sagte ein Sprecher am Donnerstagabend zu „MeinBezirk“. Im Einsatz seien unter anderem die Hafenbehörde Split, die Küstenwache, Drohnen und Boote der See- und Flughafenpolizei gewesen. An den vergangenen beiden Tagen sei auch Unterstützung von Rettungsbooten und einem Polizeiboot gekommen.