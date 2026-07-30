Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ins Meer gestürzt

Suche nach Österreicher in Kroatien eingestellt

Österreich
30.07.2026 19:27
Die Suche nach dem vermissten Österreicher, der in die kroatische Adria gestürzt war, ist am ...
Die Suche nach dem vermissten Österreicher, der in die kroatische Adria gestürzt war, ist am Donnerstag eingestellt worden.(Bild: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seit vergangenem Sonntag wird ein 46-Jähriger aus Österreich in der kroatischen Adria vermisst. Der Mann war während eines Sturms von einem Segelboot ins Wasser gestürzt. Nun wurde die Suche nach ihm eingestellt, wie das kroatische Meeresministerium mitteilte.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Die koordinierte Operation war mit der ersten Vermisstenmeldung am 26. Juli eingeleitet worden und wurde bis heute im weiteren Gebiet des westlichen Teils des Schärengartens von Split fortgesetzt“, sagte ein Sprecher am Donnerstagabend zu „MeinBezirk“. Im Einsatz seien unter anderem die Hafenbehörde Split, die Küstenwache, Drohnen und Boote der See- und Flughafenpolizei gewesen. An den vergangenen beiden Tagen sei auch Unterstützung von Rettungsbooten und einem Polizeiboot gekommen.

Doch die Anstrengungen brachten keinen Erfolg. Der 46-Jährige blieb weiter vermisst. Der 46-jährige Skipper war während eines schweren Sturms in das Meer gestürzt. Auf dem Segelboot waren zu dem Zeitpunkt noch sechs weitere Menschen aus Österreich, die unverletzt blieben. Sie konnten in Sicherheit gebracht werden.

Hier sehen Sie eine Aufnahme von dem betroffenen Boot:

Zweieinhalb Meter hohe Wellen
„Die Besatzung gab an, dass der Kapitän, also der Steuermann, ins Meer gefallen war. Unseren Informationen zufolge wollte er das um die Schiffsschraube gewickelte Seil überprüfen. Aufgrund der etwa zweieinhalb Meter hohen Wellen wurde er vom Boot abgetrieben (...)“, sagte Ivan Paušić, Leiter des Navigationssicherheitsdienstes der Hafenbehörde Split, zur kroatischen Tageszeitung „Slobodna Dalmacija“. Die Begleiterinnen und Begleiter hätten noch vergeblich versucht, dem Mann ein Seil zuzuwerfen.

Er könnte in den Bereich der Schiffsschrauben geraten sein. Man habe ihn wenige Minuten später aus den Augen verloren, hieß es in kroatischen Medien. Die Besatzung war auf dem Weg zu den Inseln Hvar und Korčula. Das Boot gehörte laut Medienberichten einer kroatischen Charterfirma.

Lesen Sie auch:
Die kroatischen Einsatzkräfte dokumentierten die Rettungsaktion unter schwierigen ...
Albtraum vor Kroatien
Österreicher stürzt von Luxus-Katamaran: Vermisst!
27.07.2026
Segelboot gesunken
Schiffsunfall vor kroatischer Insel: Drei Tote
14.06.2026

Keine Hinweise auf technischen Defekt
Nach dem Vorfall wurde eine umfangreiche Such- und Rettungsaktion eingeleitet. Laut den kroatischen Behörden gibt es keine Hinweise auf Alkohol, technische Defekte am Schiff oder Fremdeinwirkung.

Erst Mitte Juni kamen bei einem Schiffsunglück zwischen den kroatischen Inseln Brač und Šolta drei Menschen ums Leben. Dabei kollidierte ein Passagierkatamaran mit einem Segelboot. Das Segelboot sank daraufhin.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
30.07.2026 19:27
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
123.250 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Oberösterreich
Die Innviertler Horrorstrecke kommt nicht zur Ruhe
91.687 mal gelesen
Erst sechs Tage zuvor waren genau hier zwei Pkw-Lenker ums Leben gekommen
Stars & Society
Barbara Meier: Beim 40er blieb das Buffet leer
82.579 mal gelesen
2023 lud Barbara Meier ihre Gäste noch nach Ibiza ein und sogar Stars wie Rita Ora kamen. ...
Wirtschaft
Hunderte Bankomaten zahlen weniger Geld aus
808 mal kommentiert
Die etwaigen Limits von manchen Bankomatbetreibern haben keinen Einfluss auf die Abhebegrenze ...
Wirtschaft
Paukenschlag: Kammer-Chef Ruck legt Ämter nieder
801 mal kommentiert
Walter Ruck ist – nach viel Druck auch von Präsidentin Martha Schultz – Geschichte in der ...
Innenpolitik
Wehrdienst: Van der Bellen soll Grüne einfangen
676 mal kommentiert
Van der Bellen als Strippenzieher der Reform – nun soll er die Grünen ins Boot holen
Mehr Österreich
Ins Meer gestürzt
Suche nach Österreicher in Kroatien eingestellt
Krone Plus Logo
Schlaflose Nächte
„Höllenlärm!“: Raser rauben Wienern den Schlaf
Mure in Großarl
„Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“
Überraschender Fundort
Einsatzboote von Feuerwehr dreist entwendet
Krone Plus Logo
Unwetter in Sölden
„Wasser samt Dreck drang in die Keller ein“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf