US-Ministerium stellte falsche Afrika-Karte vor

Mosambik wurde vom Südosten Afrikas an das Horn von Afrika verlegt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der AIDS-2026-Konferenz in Rio de Janeiro veröffentlichten Fotos der Karte im Internet. „Wer auch immer diese Folie erstellt und genehmigt hat, wusste nicht, wo die Länder in Afrika liegen, und hat sich nicht die Mühe gemacht, seine Arbeit zu überprüfen“, schrieb Matt Petit vom Atlantic Council.