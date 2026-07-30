Grundstücksdeal bei Red-Bull-Arena blieb geheim

Ein Blick ins Grundbuch offenbarte allerdings, dass es sehr wohl einen Grundstücksverkauf an Red Bull gab. Konkret wurden 733 Quadratmeter für die Errichtung eines Gebäudes des Red Bull Media House veräußert. Der Getränkeriese zahlte für das Grundstück knapp 350.000 Euro. Die Stadion-Gesellschaft des Landes wird somit noch einmal vertieft geprüft. „Wir werden uns das alles anschauen. Ich denke, das wird eine flotte Prüfung“, glaubt Hillinger.