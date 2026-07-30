Frontalkollision legte wichtige Transitroute lahm

Eine der meistfrequentierten Transitstrecken Tirols wurde Donnerstagnachmittag durch einen Unfall lahmgelegt. Zwei Fahrzeuge waren auf der Fernpassstraße zwischen Lermoos und Reutte zusammengestoßen.
Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 16.20 Uhr. Ein 54-jähriger Niederländer war mit seinem PKW mitsamt Anhänger auf der Fernpassstraße von Lermoos kommend in Richtung Reutte unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 67-jährige Deutsche aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit ihrem PKW in die entgegengesetzte Richtung.
Fahrzeug kippte um
„Im Gemeindegebiet von Reutte kam es aus bislang unbekannter Ursache zur frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen“, schildert die Polizei. Das Fahrzeug des Niederländers kippte in weiterer Folge um. Beide Lenker blieben bei dem Unfall unverletzt, eine Beifahrerin (51) zog sich jedoch Verletzungen zu. Sie wurde von der Rettung in das Krankenhaus nach Reutte verbracht.
An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Fernpassstraße musste im Unfallbereich für kurze Zeit komplett für den Verkehr gesperrt werden. Sofort bildeten sich erhebliche Staus. Im Einsatz standen die freiwillige Feuerwehr Reutte mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften, der Rettungsdienst, der Straßenerhalter, ein Abschleppunternehmen mit zwei Bergefahrzeugen sowie die Polizei mit vier Streifen.
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