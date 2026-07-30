Frontalkollision legte wichtige Transitroute lahm

Fahrzeug kippte um

„Im Gemeindegebiet von Reutte kam es aus bislang unbekannter Ursache zur frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen“, schildert die Polizei. Das Fahrzeug des Niederländers kippte in weiterer Folge um. Beide Lenker blieben bei dem Unfall unverletzt, eine Beifahrerin (51) zog sich jedoch Verletzungen zu. Sie wurde von der Rettung in das Krankenhaus nach Reutte verbracht.