Nächster Verband lehnt Infantinos irre WM-Pläne ab

Der Druck auf FIFA-Boss Gianni Infantino wächst. Nach dem Statement der UEFA, FIFA-Bewerbe bei einem Verkauf der Fußball-WM zu boykottieren, hat nun auch die CONCACAF (Fußball-Konföderation für Nord-, Zentralamerika und die Karibik) die irren WM-Pläne offiziell abgelehnt.
„Die Mitglieder haben ihre Sorgen über den Mangel an ordnungsgemäßen Verfahren, der viel zu kurzen Deadline und dem Fehlen jeglicher Überprüfung oder Genehmigung durch die zuständigen FIFA-Gremien mitgeteilt – und deswegen den Vorschlag abgelehnt“, teilte die CONCACAF in einem offiziellen Statement mit
Hier das offizielle Statement der CONCACAF:
Die 41 Mitgliedsstaaten trafen sich bereits am Mittwoch, um die vorgeschlagenen Pläne der FIFA zu besprechen – verurteilten die Art und Weise, wie der Weltfußballverband die Ideen präsentierte und äußerten ihre Verwunderung, warum private Geldgeber benötigt werden.
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