Nächster Verband lehnt Infantinos irre WM-Pläne ab

„Die Mitglieder haben ihre Sorgen über den Mangel an ordnungsgemäßen Verfahren, der viel zu kurzen Deadline und dem Fehlen jeglicher Überprüfung oder Genehmigung durch die zuständigen FIFA-Gremien mitgeteilt – und deswegen den Vorschlag abgelehnt“, teilte die CONCACAF in einem offiziellen Statement mit