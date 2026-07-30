Nach Party vermisst: Mann von Python verschlungen

Ähnliche Vorfälle in der Vergangenheit

Die Polizei warnt inzwischen von Solospaziergängen durch die Wälder. Auch in der Vergangenheit gab es schon Fälle, bei denen Menschen – vor allem in abgelegenen Regionen – von den Riesenschlangen getötet oder sogar verschlungen wurden. Erst im Juni kam ein Motorradfahrer durch eine Pythonattacke ums Leben, eine Frau wurde wenig später auf einer Plantage von einer fast acht Meter langen Würgeschlange angegriffen und verschlungen. Alle Todesfälle passierten in derselben Provinz (Nordmolukken).