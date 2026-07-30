Ungewöhnlich: Apotheke musste Konkurs anmelden

Apotheken genießen im Gegensatz zu anderen Unternehmen in Österreich einen Gebietsschutz. Die Konkurrenz wird damit auf Abstand gehalten. Umso erstaunlicher, wenn dennoch eine Apotheke Insolvenz anmelden muss. So geschehen jetzt im Tiroler Zillertal.
Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) Donnerstagnachmittag mitteilte, wurde beim Landesgericht Innsbruck über das Vermögen der Easy Apotheke zum heiligen Paulus OG im Aschau im Zillertal ein Konkursverfahren eröffnet. „Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor“, informiert der KSV. Beim Creditforum wird der zunehmende Wettbewerbsdruck durch den Online-Versandhandel als einer der Gründe genannt.
Verbindlichkeiten von 800.000 Euro
Laut Schuldnerangaben habe die Umsatzerwartungen nicht erfüllt werden können, um die Ausgaben für die Anfangsinvestitionen auszugleichen. Der KSV spricht von Verbindlichkeiten laut Antrag von 800.000 Euro. Zwei Dienstnehmer sind von der Insolvenzeröffnung betroffen. „Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, wird sich rasch zeigen“, heißt es.
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