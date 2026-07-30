Ungewöhnlich: Apotheke musste Konkurs anmelden

Verbindlichkeiten von 800.000 Euro

Laut Schuldnerangaben habe die Umsatzerwartungen nicht erfüllt werden können, um die Ausgaben für die Anfangsinvestitionen auszugleichen. Der KSV spricht von Verbindlichkeiten laut Antrag von 800.000 Euro. Zwei Dienstnehmer sind von der Insolvenzeröffnung betroffen. „Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, wird sich rasch zeigen“, heißt es.