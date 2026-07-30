Auch die WM 2027 weiter ohne Russland und Belarus

Österreich in der Gruppe A

Bei der Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Deutschland spielt Österreichs Nationalteam in der Gruppe A in Mannheim mit Weltmeister Finnland, Vizeweltmeister Schweiz, Gastgeber Deutschland, Schweden, Lettland, Slowenien und Aufsteiger Ukraine. Ob Russland bei der Frauen-WM 2027 teilnehmen darf, wird im November 2026 entschieden. Russland und Belarus sind seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Februar 2022 von internationalen Eishockey-Turnieren ausgeschlossen.