Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eishockey

Auch die WM 2027 weiter ohne Russland und Belarus

Eishockey
30.07.2026 19:56
Finnland gewann 2026 die Eishockey-Weltmeisterschaft.
Finnland gewann 2026 die Eishockey-Weltmeisterschaft.(Bild: EPA/SALVATORE DI NOLFI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Russland und Belarus bleiben in der kommenden Eishockey-Saison unverändert von den meisten Turnieren ausgeschlossen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das gab der Eishockey-Weltverband (IIHF) am Donnerstag bekannt und begründete die Entscheidung mit „anhaltenden Bedenken hinsichtlich Sicherheit, Schutz und sportlicher Integrität“. Russland und Belarus dürfen vor allem nicht an der A-WM der Männer von 14. bis 30. Mai 2027 in Mannheim und Düsseldorf sowie der Junioren-WM teilnehmen.

Österreich in der Gruppe A
Bei der Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Deutschland spielt Österreichs Nationalteam in der Gruppe A in Mannheim mit Weltmeister Finnland, Vizeweltmeister Schweiz, Gastgeber Deutschland, Schweden, Lettland, Slowenien und Aufsteiger Ukraine. Ob Russland bei der Frauen-WM 2027 teilnehmen darf, wird im November 2026 entschieden. Russland und Belarus sind seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Februar 2022 von internationalen Eishockey-Turnieren ausgeschlossen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Eishockey
30.07.2026 19:56
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
124.208 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Oberösterreich
Die Innviertler Horrorstrecke kommt nicht zur Ruhe
91.688 mal gelesen
Erst sechs Tage zuvor waren genau hier zwei Pkw-Lenker ums Leben gekommen
Stars & Society
Barbara Meier: Beim 40er blieb das Buffet leer
83.276 mal gelesen
2023 lud Barbara Meier ihre Gäste noch nach Ibiza ein und sogar Stars wie Rita Ora kamen. ...
Wirtschaft
Hunderte Bankomaten zahlen weniger Geld aus
839 mal kommentiert
Die etwaigen Limits von manchen Bankomatbetreibern haben keinen Einfluss auf die Abhebegrenze ...
Wirtschaft
Paukenschlag: Kammer-Chef Ruck legt Ämter nieder
806 mal kommentiert
Walter Ruck ist – nach viel Druck auch von Präsidentin Martha Schultz – Geschichte in der ...
Wirtschaft
Ruck-Rücktritt lässt Ludwig kleinlaut zurück
733 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig hat sich in den vergangenen Wochen hinter den ...
Mehr Eishockey
Eishockey
Auch die WM 2027 weiter ohne Russland und Belarus
„Bin wieder der Alte“
Emotionale Worte! Karriereende nach Herz-Drama
Eishockey-Highlight
Freiluftspiel im Jänner an Bischofshofener Schanze
Sport Tv Logo
Slowene bleibt an Bord
Was die Mursak-Verlängerung über den KAC sagt
Bleibt in der Liga
Ehemaliger Eisbulle wechselt zum Erzrivalen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf