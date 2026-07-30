Houthis erwägen Gebühren für Schiffe im Roten Meer

Berater bereits vor Ort

Ein arabischer Vertreter sagte, dass bereits iranische Berater in den Jemen gekommen seien. Diese sollen vor Ort anleiten, wie eine Behörde zur Gebührenabgabe an der Meerenge Bab al-Mandab aufgebaut werden könne. „Die Houthis werden versuchen, die Kontrolle über das Rote Meer zu erlangen“, sagte Afrah al-Suba, die designierte Außenministerin der Regierung im Jemen. „Wenn ihnen das gelingt, werden sie versuchen, Gebühren von den Schiffen zu verlangen.“ Zuvor hatte die iranische Führung einen Vorschlag Omans für eine gemeinsame regionale Verwaltung der Straße von Hormuz abgelehnt, der freiwillige Gebühren für eine Schiffspassage vorsah.