Gastpatient mit Klage gegen Stadt Wien gescheitert

Das Handelsgericht Wien wies die Klage als unschlüssig ab. Der Richter meinte zwar, dass man über den Schaden streiten könne, der Anwalt des Klägers hatte allerdings ein größeres Ziel. Er beantragte, dass das Handelsgericht den Verfassungsgerichtshof anruft. Dieser soll gleich die ganze Wiener Gesetzesbestimmung prüfen, die eine solche Benachteiligung von Patientinnen aus anderen Bundesländern ermöglicht.