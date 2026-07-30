Großeinsatz: Waldbrand wütet im Grenzgebiet

Während in Frankreich, Griechenland und weiteren Teilen Europas verheerende Waldbrände wüten, ist auch Österreich einmal mehr betroffen. Am Donnerstagnachmittag brach in Oberösterreich direkt neben der steirischen Grenze ein Feuer im Wald aus. In der Gemeinde Weyer, die an das steirische St. Gallen grenzt, lodert der Brand nahe der Schüttbauernalm auf 1100 Metern Höhe im felsigen Gelände.