Großeinsatz: Waldbrand wütet im Grenzgebiet

Ein Waldbrand ist im Grenzgebiet zwischen Oberösterreich und der Steiermark in der Gemeinde Weyer ausgebrochen. Zehn Feuerwehren mit 130 Mann sind dort im Einsatz, 5000 Quadratmeter Wald brennen.
Während in Frankreich, Griechenland und weiteren Teilen Europas verheerende Waldbrände wüten, ist auch Österreich einmal mehr betroffen. Am Donnerstagnachmittag brach in Oberösterreich direkt neben der steirischen Grenze ein Feuer im Wald aus. In der Gemeinde Weyer, die an das steirische St. Gallen grenzt, lodert der Brand nahe der Schüttbauernalm auf 1100 Metern Höhe im felsigen Gelände.
Laut ersten Informationen sind etwa 5000 Quadratmeter Wald betroffen. Vier Feuerwehren aus der Steiermark und sieben aus Oberösterreich mit 130 Einsatzkräften stehen im Löscheinsatz. Außerdem wurden am Donnerstagabend mehrere Löschhubschrauber angefordert, unter anderem eine Libelle aus Salzburg.
Hohe Gefahr
Die anhaltende Hitze und Trockenheit sorgen für erhöhte Gefahr, dass Grünflächen Feuer fangen. Land und Einsatzorganisationen mahnen zur Vorsicht.
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