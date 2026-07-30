UEFA-Plan: Infantino-Rivale soll die WM retten

„Kein Interesse an FIFA-Rolle“

Ob der PSG-Präsident jedoch tatsächlich antreten wird, ist noch nicht sicher. „Nasser hat keine Ambitionen und kein Interesse an der FIFA-Rolle. Er wird sich weiterhin darauf konzentrieren, die Institutionen des europäischen und des Weltfussballs diskret zu unterstützen“, hieß es am Mittwoch von seinem Pressesprecher – vielleicht allerdings auch nur ein Ablenkungsmanöver, bis eine Kandidatur offiziell bestätigt werden kann.