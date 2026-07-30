Merz: Kanzler auf Abruf?

Seine Hoppalas nehmen kein Ende und die Kritik an Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz reißt nicht ab – sogar in den eigenen Reihen. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war die Art und Weise der Regierungsumbildung, welche tiefe Wunden in der CDU hinterlassen hat.