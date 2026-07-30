Mehr als 500.000 Euro buttert Murexin in sein Werk

Angenehmer, sicherer, sauberer und effizienter

Die jüngsten „Babys“ sind ein Werkzeug zur automatisierten Versiegelung von Parkettklebern und eine vollautomatische Abfüllanlage für Flaschen und Kanister. „Unseren Wirtschaftsstandort mit all seinen Herausforderungen müssen wir angenehmer, sicherer, sauberer und effizienter machen“, nennt Geschäftsführer Rainer Pascher die Beweggründe für die Modernisierung. Natürlich führt dabei auch kein Weg an der Digitalisierung vorbei: „Zuvor mussten die Mitarbeiter in einer Schicht bis zu 20 Tonnen Parkettkleber auf Paletten schlichten. Jetzt haben sie keine körperliche Anstrengung mehr, sondern eine kognitive“, so Pascher.