„Das ist eine Lüge des Feindes, der selbst unter einem Mangel an Personal leidet“, sagte der Ex-Präsident am Dienstag. Kiew verbreite Provokationen und Gerüchte, um die Lage in Russland vor der Parlamentswahl im September zu destabilisieren. Viele Russen glauben solchen offiziellen Beteuerungen aber nicht mehr. Auch 2022 hatte der Kreml behauptet, es sei keine Zwangsrekrutierung geplant. Als sie doch kam, ergriffen Hunderttausende die Flucht.