Ferienpark evakuiert
Waldbrand wütet nahe Atomkraftwerk in England
In der englischen Grafschaft Suffolk haben am Donnerstag mehr als 100 Feuerwehrleute gegen einen Waldbrand gekämpft – und zwar ausgerechnet in der Nähe eines Atomkraftwerks. Die Flammen lodern auf einer Fläche von etwa 100 Hektar.
Anrainerinnen, Anrainer und ein nahe gelegener Ferienpark wurden evakuiert. Stellenweise fiel der Strom aus, für die Betroffenen wurden Notunterkünfte eingerichtet. Das Feuer breitete sich nur wenige Kilometer von dem Atomkraftwerk Sizewell B entfernt aus. Für dieses bestehe jedoch keine unmittelbare Gefahr, teilten die britischen Behörden mit. Der Premierminister Andy Burnham sprach von einem „sehr ernsten Vorfall“ und versprach, dafür zu sorgen, dass die nötige Unterstützung bereitgestellt werde.
Auch in anderen Ländern Europas wüten aktuell Waldbrände, darunter in Griechenland, Spanien und Frankreich. In Frankreich wurden insgesamt 224.000 Menschen in der Region Bordeaux vor den Flammen in Sicherheit gebracht. Seit Dienstagabend konnten viele von ihnen wieder zurückkehren. Die Lage entwickle sich positiv, aber man müsse weiterhin vorsichtig bleiben, sagte der französische Feuerwehrkommandant Matthieu Jomain. Derzeit werden unter anderem neue Brandherde bekämpft und ältere tief in der Erde gesucht, da diese wieder aufflammen können.
Teilweise Erleichterung in Spanien
In Spanien konnte unterdessen der große Waldbrand im Gebiet Vall d‘Uixó, nördlich von Valencia, eingegrenzt werden. Auch dort waren Tausende Menschen in Sicherheit gebracht worden. Auslöser des Brandes war ein großer Bagger mit Hydraulik-Hammer, der unerlaubt in der Gegend im Einsatz war, um einen Weg für das Vieh anzulegen. Bei den Arbeiten seien Funken entstanden, die das trockene Gestrüpp entzündet hätten, schrieb die spanische Zeitung „El Mundu“. Zuletzt brachen im Nordwesten des Landes in der Provinz León bereits die nächsten Waldbrände aus.
In Griechenland kamen bei Löscharbeiten auf der Insel Kreta und der Halbinsel Peloponnes drei Feuerwehrleute ums Leben. Zahlreiche landwirtschaftliche Flächen, Olivenhaine sowie einzelne Häuser und Stallungen wurden beschädigt oder zerstört. Mehrere Ortschaften wurden evakuiert, Urlauberinnen und Urlauber mit Booten geholt. „Es war eine albtraumhafte Nacht“, sagte die Vizegouverneurin der Insel Kreta, Maria Lioni, am Donnerstag.
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