Waldbrand wütet nahe Atomkraftwerk in England

Teilweise Erleichterung in Spanien

In Spanien konnte unterdessen der große Waldbrand im Gebiet Vall d‘Uixó, nördlich von Valencia, eingegrenzt werden. Auch dort waren Tausende Menschen in Sicherheit gebracht worden. Auslöser des Brandes war ein großer Bagger mit Hydraulik-Hammer, der unerlaubt in der Gegend im Einsatz war, um einen Weg für das Vieh anzulegen. Bei den Arbeiten seien Funken entstanden, die das trockene Gestrüpp entzündet hätten, schrieb die spanische Zeitung „El Mundu“. Zuletzt brachen im Nordwesten des Landes in der Provinz León bereits die nächsten Waldbrände aus.