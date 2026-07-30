Studie: Haustiere machen nicht per se glücklich

Haustiere machen nicht per se glücklich und gesund – zumindest einer neuen Schweizer Studie nach. Demnach gibt es durch die Tierhaltung keinen allgemeinen, messbaren Vorteil für die körperliche Gesundheit oder das seelische Wohlbefinden der Besitzerinnen und Besitzer.
Wer Tiere hält, berichtete tendenziell sogar von einem etwas schlechteren Gesundheitszustand und rauchte geringfügig mehr Zigaretten pro Tag. Auch bei Einsamkeit, Lebenszufriedenheit oder Arztbesuchen zeigten sich kaum Unterschiede zu Menschen, die keine Haustiere halten. Für die Untersuchung wertete das Forschungsteam der Universität Basel, des Schweizerischen Tropen- und Public Health-Instituts, der Universität Luzern und der Open University in den Niederlanden Daten von mehr als 2300 Menschen in der Schweiz aus.
Ob ein Tier als unterstützend wahrgenommen wird, hängt demnach von der investierten Zeit und der jeweiligen Tierart ab. Wer viel Zeit mit den tierischen Begleitern verbringt, erlebt diese als stärkere Stütze im Alltag. Hunde konnten dabei besonders punkten. Zudem berichteten Frauen von einer stärkeren Bindung als Männer.
Selektionseffekt möglich
Das Forschungsteam gab zu bedenken, dass sich hinter den Zahlen ein sogenannter Selektionseffekt verbergen könnte. Es sei möglich, dass Menschen, die ohnehin gesundheitlich beeinträchtigt sind, unter Stress stehen oder sich einsam fühlen, sich häufiger ein Haustier zulegen – etwa als emotionalen Anker.
Bei der körperlichen Gesundheit und dem seelischen Wohlbefinden wurden unter anderem der Lebensstil, der Gesundheitszustand sowie die soziale Unterstützung der Haustierbesitzerinnen und -besitzer berücksichtigt. Die Ergebnisse wurden im Detail im Fachjournal „Plos One“ am Mittwoch veröffentlicht.
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