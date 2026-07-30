Studie: Haustiere machen nicht per se glücklich

Wer Tiere hält, berichtete tendenziell sogar von einem etwas schlechteren Gesundheitszustand und rauchte geringfügig mehr Zigaretten pro Tag. Auch bei Einsamkeit, Lebenszufriedenheit oder Arztbesuchen zeigten sich kaum Unterschiede zu Menschen, die keine Haustiere halten. Für die Untersuchung wertete das Forschungsteam der Universität Basel, des Schweizerischen Tropen- und Public Health-Instituts, der Universität Luzern und der Open University in den Niederlanden Daten von mehr als 2300 Menschen in der Schweiz aus.