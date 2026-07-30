Railjet blieb am Weg zum Wiener Flughafen stehen

Nur mit Bussen ging es weiter

Die Fahrgäste wurden zunächst in den hintersten Waggon gebracht, über zwei spezielle Rettungsplattformen stiegen sie anschließend ins Gleisbett, ehe sie von Feuerwehr und Polizei zu einer Fluchttür und weiter zu einem Sammelplatz begleitet wurden. Zum Flughafen ging es schließlich nur mehr mit dem Bus.