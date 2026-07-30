Vater von Amokläufer in den USA zu Haft verurteilt

Gray wurde trotz seines jungen Alters nach Erwachsenenstrafrecht zu lebenslanger Haft verurteilt – ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung. „Die Tat geschah nicht aus Hass. Du kanntest dort nicht einmal jemanden (...)“, sagte der Richter bei der Urteilsbegründung. „Deine Eltern haben dich beide im Stich gelassen. Auch deine erweiterte Familie hat dich im Stich gelassen. Dieses Versagen entbindet dich jedoch nicht von der Verantwortung dafür (...), wer du selbst geworden bist“, befand er weiter.