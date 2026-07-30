Austria-Coach: „So etwas darf nicht passieren“

Stephan Helm (Austria-Trainer): „Ich bin nach dem Gegentor ganz ruhig geblieben. So etwas darf nicht passieren, kommt aber von Zeit zu Zeit vor. Danach haben wir das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten, die Bälle hinten reingespielt. So hat Boateng auch die Rote Karte herausgeholt, die dem Spiel gleich wieder eine Wende gegeben hat. Ohne die Rote Karte wären wir schon noch ganz anders gefordert worden. Wir haben am Anfang Fehler gemacht, dann schnell daraus gelernt. Die Reaktion war wichtig, dass wir positiv und klar geblieben sind und über das Spiel viele Chancen kreiert haben. Wir müssen aber einige Dinge besser machen. Beitar Jerusalem wird sich ungefähr in unserer Kragenweite bewegen, vergleichbar mit Banik Ostrava letztes Jahr. Wir werden alles reinwerfen müssen, damit wir da weiterkommen.“