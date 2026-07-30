Mit diesem Gegner bekommt es Salzburg zu tun!

„Einiges an Qualität“

Der Portugiese Guga brachte die Gastgeber in der 40. Minute voran, der 31-jährige spanische Kapitän David Goldar rettete sein Team kurz vor dem Abpfiff in die Verlängerung. Dort traf zuerst der brasilianische Stürmer Biel (93.), ehe Joao Correia (117.) mit Tor Nummer vier alles klarmachte. Pafos hatte in der vergangenen Saison in der Champions League mit zwei Siegen und drei Remis in acht Partien überrascht, den Aufstieg aber knapp verpasst. Salzburg-Trainer Danny Röhl hatte schon bei der Auslosung beiden möglichen Gegnern „sicher einiges an Qualität“ attestiert.