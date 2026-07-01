Warum OÖ in Kärnten selbstfahrende Busse testet

Die Kärntner Firma SURAAA gilt als Pionier im Bereich des autonomen Fahrens. Testprojekte gehen über die Landesgrenzen hinaus. Doch nun macht ein oberösterreichisches Projekt dem Unternehmen Konkurrenz und will Ende 2027 eine Testrecke in Unterkärnten eröffnen.
Auf den Straßen der Gemeinden St. Paul und St. Andrä im Lavanttal sollen bald autonome Busse unterwegs sein. Ende 2027 bzw. Anfang 2028 wird laut den Gemeinden der Testbetrieb aufgenommen. Neu ist das autonome Fahren in Kärnten jedoch nicht.
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