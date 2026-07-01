„Evil Dead Burn“ kommt in die Kinos

Am 10. Juli ist es so weit und der dritte Teil der Horrorreihe „Evil Dead“ kommt in die heimischen Kinos. Im Zentrum steht wie im zweiten Teil der Reihe wieder eine Familie, die vom Fluch des Necronomicon heimgesucht wird und fortan um das Leben kämpfen muss. Zum Kinostart verlost die „Krone“ Kinotickets.