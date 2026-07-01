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Der Horror geht weiter

„Evil Dead Burn“ kommt in die Kinos

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01.07.2026 10:07
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Von Sponsoring

Am 10. Juli ist es so weit und der dritte Teil der Horrorreihe „Evil Dead“ kommt in die heimischen Kinos. Im Zentrum steht wie im zweiten Teil der Reihe wieder eine Familie, die vom Fluch des Necronomicon heimgesucht wird und fortan um das Leben kämpfen muss. Zum Kinostart verlost die „Krone“ Kinotickets. 

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Evil Dead Burn entfesselt das bisher brutalste und furchterregendste Abenteuer der Reihe und erobert die Kinoleinwände mit einem brandneuen Kapitel voller Gemetzel und dämonischem Chaos. Nach dem Tod ihres Mannes sucht eine Frau Trost bei ihren Schwiegereltern auf deren abgelegenem Familienanwesen.

(Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.)
(Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.)
(Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.)

Als sich jedoch einer nach dem anderen in Deadites verwandelt, wodurch das Beisammensein zu einem Familientreffen aus der Hölle wird, muss sie feststellen, dass die Versprechen, die sie zu Lebzeiten gegeben hat, selbst im Tod weiterleben.

(Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.)
(Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.)

Mitmachen und gewinnen
Zum Kinostart am 10. Juli verlost die „Krone“ 5x2 Kinotickets für den Film „Evil Dead Burn. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 10. Juli ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.

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