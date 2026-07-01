19-jähriger Pole: Salzburg hat wieder eingekauft

Bartosz Mazurek ist ab sofort Bulle. Der 19-jährige Pole heuert bei Red Bull Salzburg an und unterschrieb dort einen Vertrag bis Juni 2031.
Mazurek, zuletzt beim polnischen Erstligisten Jagiellonia Bialystok unter Vertrag, soll das offensive Mittelfeld der Salzburger verstärken. In der abgelaufenen Saison traf er für Bialystok viermal und lieferte drei Torvorbereitungen. „Als ich vom Interesse des FC Red Bull Salzburg gehört habe, habe ich das mit meiner Familie und mit Freunden besprochen und mich dann sehr schnell dafür entschieden“, lässt sich der Youngster in einer Aussendung zitieren: „Ich glaube, Salzburg ist in Europa einer der besten Klubs für junge Spieler, um sich weiterzuentwickeln. Wenn man bedenkt, wer hier schon alles gespielt hat, ist das für mich eine große Motivation, hart zu arbeiten und die beste Version von mir selbst zu werden.“
Talentiert, gut ausgebildet, fleißig
Salzburg-Sportchef Marcus Mann: „Wir sind sehr froh, dass Bartosz sich für den FC Red Bull Salzburg entschieden hat, weil er unter anderem auch Angebote von anderen namhaften Klubs vorliegen hatte. Mit ihm konnten wir einen talentierten, technisch gut ausgebildeten und gegen den Ball sehr fleißigen Spieler verpflichten, der auch schon einiges an Erfahrung auf hohem Niveau gesammelt hat. Ich bin überzeugt, dass er bei uns seinen Weg machen wird.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.