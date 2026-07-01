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Bartosz Mazurek ist da

19-jähriger Pole: Salzburg hat wieder eingekauft

Bundesliga
01.07.2026 10:12
Bartosz Mazurek (li.) mit Sportchef Marcus Mann
Bartosz Mazurek (li.) mit Sportchef Marcus Mann(Bild: FC Red Bull Salzburg)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bartosz Mazurek ist ab sofort Bulle. Der 19-jährige Pole heuert bei Red Bull Salzburg an und unterschrieb dort einen Vertrag bis Juni 2031.

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Mazurek, zuletzt beim polnischen Erstligisten Jagiellonia Bialystok unter Vertrag, soll das offensive Mittelfeld der Salzburger verstärken. In der abgelaufenen Saison traf er für Bialystok viermal und lieferte drei Torvorbereitungen. „Als ich vom Interesse des FC Red Bull Salzburg gehört habe, habe ich das mit meiner Familie und mit Freunden besprochen und mich dann sehr schnell dafür entschieden“, lässt sich der Youngster in einer Aussendung zitieren: „Ich glaube, Salzburg ist in Europa einer der besten Klubs für junge Spieler, um sich weiterzuentwickeln. Wenn man bedenkt, wer hier schon alles gespielt hat, ist das für mich eine große Motivation, hart zu arbeiten und die beste Version von mir selbst zu werden.“

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Talentiert, gut ausgebildet, fleißig
Salzburg-Sportchef Marcus Mann: „Wir sind sehr froh, dass Bartosz sich für den FC Red Bull Salzburg entschieden hat, weil er unter anderem auch Angebote von anderen namhaften Klubs vorliegen hatte. Mit ihm konnten wir einen talentierten, technisch gut ausgebildeten und gegen den Ball sehr fleißigen Spieler verpflichten, der auch schon einiges an Erfahrung auf hohem Niveau gesammelt hat. Ich bin überzeugt, dass er bei uns seinen Weg machen wird.“

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