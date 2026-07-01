19-jähriger Pole: Salzburg hat wieder eingekauft

Mazurek, zuletzt beim polnischen Erstligisten Jagiellonia Bialystok unter Vertrag, soll das offensive Mittelfeld der Salzburger verstärken. In der abgelaufenen Saison traf er für Bialystok viermal und lieferte drei Torvorbereitungen. „Als ich vom Interesse des FC Red Bull Salzburg gehört habe, habe ich das mit meiner Familie und mit Freunden besprochen und mich dann sehr schnell dafür entschieden“, lässt sich der Youngster in einer Aussendung zitieren: „Ich glaube, Salzburg ist in Europa einer der besten Klubs für junge Spieler, um sich weiterzuentwickeln. Wenn man bedenkt, wer hier schon alles gespielt hat, ist das für mich eine große Motivation, hart zu arbeiten und die beste Version von mir selbst zu werden.“