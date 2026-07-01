Diese Burgenländerin rockt das Donauinselfest

„Gespenst“ heißt sie, und ist ihrer Zwillingsschwester gewidmet, die es nicht in diese Welt schaffte: „Schon mein Leben lang spüre ich eine innere Leere in mir, die niemand füllen kann. Ich suche meine Schwester in jeder Person. Leider vergeblich“, sagt „emma“, die deshalb vor einigen Jahren auch schon eine Psychologin konsultierte. Diese habe ihr in jedem Fall weitergeholfen, doch das Gefühl halte an: „In schwierigen Phasen nehme ich meine Schwester, wie eine Art Schutzengel war, der mich begleitet. Vielleicht finde ich sie eines Tages auch in mir selbst, wenn ich den Schmerz, die Sehnsucht und den verlorenen Teil von mir integriere.“