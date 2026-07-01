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An Kollegin vergriffen

Polizeischüler wegen sexueller Nötigung angezeigt

Oberösterreich
01.07.2026 05:30
Unser Symbolbild zeigt ein Klassenzimmer in einer Sicherheitsakademie.
Unser Symbolbild zeigt ein Klassenzimmer in einer Sicherheitsakademie.(Bild: BMI/Gerd Pachauer (Symbolbild))
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Skandal in der Sicherheitsakademie im oberösterreichischen Wels: Nach einer gemeinsamen Feier soll sich ein Polizeischüler an seiner schlafenden, deutlich jüngeren Kollegin vergriffen haben. Das Opfer erstattete Anzeigen, doch das ist nicht das einzige Problem, das auf den Mann zukommt ...

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In der Welser Sicherheitsakademie SIAK gibt es derzeit nur ein Thema: Neun Polizeischüler waren am Wochenende gemeinsam in Linz fort und feierten dabei auch ausgiebig. Die neun großteils jungen Leute nächtigten gemeinsam in einer Wohnung in Linz. Drei davon schliefen gemeinsam in einem Zimmer – zwei Männer und eine Frau.

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