Polizeischüler wegen sexueller Nötigung angezeigt

In der Welser Sicherheitsakademie SIAK gibt es derzeit nur ein Thema: Neun Polizeischüler waren am Wochenende gemeinsam in Linz fort und feierten dabei auch ausgiebig. Die neun großteils jungen Leute nächtigten gemeinsam in einer Wohnung in Linz. Drei davon schliefen gemeinsam in einem Zimmer – zwei Männer und eine Frau.